Политзаключенный Кремля Павел Гриб прекратил голодовку, – российские СМИ

Незаконно осужденный в России украинец Павел Гриб прекратил голодовку, длившуюся 8 дней. Он даже написал 29 марта для этого соответствующее заявление.

Гриб решил прекратить голодовку после того, как руководство СИЗО №4 провело с ним разъяснительную беседу о возможном ухудшении здоровья, связанном с голоданием. Об этом заявил председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, пишет ТАСС.

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В тот же день Гриб был вывезен на медицинское обследование в Межобластную больницу ФСИН №19. Его состояние здоровья удовлетворительное, в оперативном лечении не нуждается, препятствий для содержания под стражей нет,

– заверил Петрашис.

Накануне украинский обмудсмен Людмила Денисова предоставила своей российской коллеге все необходимые медицинские исследования, подтверждающие, что Гриб находится в тяжелом состоянии. Ему необходимо дополнительное медицинское обследование и операция.

Кто такой Павел Гриб и как он оказался в российском плену?

Павел Гриб – украинский политзаключенный, которого российские спецслужбы взяли в плен в Беларуси в августе 2017 года. Это произошло, когда Гриб приехал в Гомель на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой. С девушкой он познакомился в соцсетях и считал своей подругой. Тогда украинца похитили и перевезли в Краснодарский край России, где и посадили.



В России Гриба обвинили в подстрекательстве Ершовой к теракту на школьной линейке в Сочи. 22 марта 2019 года российский суд дал Грибу 6 лет тюрьмы. Сразу после последнего слова судьи Павел объявил голодовку, ведь не признает обвинений и называет дело политическим. Соответствующее заявление о голодовке Гриб написал 25 марта.

Чем болеет Гриб?

У парня – портальная гипертензия. Это синдром повышенного давления в системе воротной вены (по которой кровь от желудка, селезенки, кишечника и поджелудочной железы проходит в печень). Из-за болезни сильно увеличивается селезенка, появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, вода в брюшной полости, и не может полноценно работать печень.