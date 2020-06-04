В Кременчуге, в Полтавской области, мужчина 4 июня пришел к своей бывшей, облил ее бензином и поджег. Из-за полученных повреждений женщина погибла еще до того, как к ней смогли добраться спасатели.

Подозреваемого в убийстве своей бывшей уже задержали, сообщает полиция Полтавской области.

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Инцидент случился прямо на рабочем месте погибшей. Она работала продавщицей в одном из магазинов Кременчуга. Это произошло около 16 часов 4 июня.

Перед тем, как облить свою бывшую, злоумышленник заперся вместе с ней внутри магазина. Прохожие вызвали полицию и спасателей, когда увидели огонь.

Учитывая предыдущие обстоятельства преступления, на место происшествия патрульные полиции выехали в сопровождении спецподразделения "ТОР" и бойцов батальона спецназначения. Они и задержали подозреваемого.



Правоохранители задержали мужчину, который убил собственную жену / фото полиции

Когда правоохранители совместно со спасателями смогли зайти внутрь магазина, женщина уже была мертва. Огонь перед этим охватил большую часть магазина.

Теперь мужчину подозревают в умышленном убийстве своей бывшей жены. За это ему грозит до 15 лет или пожизненное заключение.



Место в Кременчуге, где мужчина поджег бывшую жену / фото полиции