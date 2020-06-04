У Кременчуці, що в Полтавській області, чоловік 4 червня прийшов до своєї колишньої, облив її бензином і підпалив. Через отримані пошкодження жінка загинула ще до того, як до неї змогли дістатися рятувальники.

Підозрюваного у вбивстві своєї колишньої вже затримали, повідомляє поліція Полтавської області.

Важливо У дитсадку на Запоріжжі померла дівчинка, її подушкою душила вихователька: відео

Інцидент трапився просто на робочому місці загиблої. Вона працювала продавчинею в одному з магазинів Кременчука. Це сталося близько 16 години 4 червня.

Перед тим, як облити свою колишню, зловмисник зачинився разом з нею всередині магазину. Перехожі викликали поліцію і рятувальників, коли побачили вогонь.

Враховуючи попередні обставини злочину, на місце події патрульні поліції виїхали в супроводі спецпідрозділу "ТОР" і бійців батальйону спецпризначення. Вони й затримали підозрюваного.



Правоохоронці затримали чоловіка, який вбив власну дружину / фото поліції

Коли правоохоронці спільно з рятувальниками змогли зайти всередину магазину, жінка вже була мертвою. Вогонь перед цим охопив більшу частину магазину.

Тепер чоловіка підозрюють в умисному вбивстві своєї колишньої дружини. За це йому загрожує до 15 років або довічне ув'язнення.



Місце у Кременчуці, де чоловік підпалив колишню дружину / фото поліції