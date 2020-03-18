Pornhub или Coursera: несколько вопросов к украинцам на время карантина

Украинцы - интересная нация. Они готовы работать сверхурочно за рубежом, но избегать подобных по оплате возможностей в Украине, ссылаясь на то, что не будут вкалывать на работе дома (в своей стране).

Українці постять публікації про те, що Pornhub та Xbox створюють пільгові можливості на час коронавірусу, але не помічають, що такі освітні гіганти як Coursera та багато інших відкрили безкоштовний доступ до курсів.

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Ні, ні, ні. Та ні ж (і ще дюжину разів ні). Я не буду займатись моралізаторством, не писатиму, що у вас зараз купа можливостей розвиватись (не у часи пандемії, а в принципі круглий рік). Мене самого часто нудить, коли чую подібні заклики. Питання в іншому.

Нещодавно, я міг взяти в розробку дуже цікавий і великий проєкт в IT-розробці, але не був знайомий з частиною технологій, які були бажаними для реалізації. Звісно, я міг взяти його і опановувати підходи протягом роботи, але як каже мій ліпший друг – "в розробці, потрібен лише холодний розрахунок". Тому передав проєкт команді, що має більше досвіду і подумав, якби два роки тому почав дивитись у напрямок потрібних мені сьогодні технологій, то, ймовірно, зараз би спокійно займався архітектурою цього цікавого рішення.

Щоб ви робили зараз, якби два роки тому почали щось нове для себе або заглибились до тих речей у вашій професії, які сьогодні здаються над складними? Щоб ви робили зараз, якби почали вивчати щось нове п'ять років тому (і зробили саморозвиток системою)?

Чекайте, ні. Я жодним чином не змушую і не агітую вас саморозвиватись. Я лише питаю у Часі. Які космічні кораблі б ви будували зараз, якби приблизно у 2015 році, замість нової комп'ютерної гри, нового серіалу Netflix чи прихованої прокрастинації, взялись за той напрямок, про який мріяли у дитинстві або юнацтві?

Окей. Ще питання – чим би ви хотіли займатись через 5 років, якби через у той час для вас не існувало обмежень?

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Ваші обмеження – це ваші знання. Ваша безпека – це ваші знання. Ваші мрії і актуалізація – це ваші знання. Це не високі слова – це даність, якщо хочете. Адже, при бажанні відчувати себе потрібним (що, мабуть все ж завжди ближче до ефекту плацебо), якщо хочете не думати про те, де заробити кошти для своєї родини, якщо ви втратите роботу – вам потрібні нові знання. Світ капітально перебудовується. І кіберпанк наближається до нас значно швидше, ніж розробляють свій черговий шедевр CD Projekt Red. Через 5, 10, 15 років більшість робіт і вакансій почнуть сипатись швидко і раптово. Графік пандемії буде менш стрімким, а вакансії падатимуть безповоротно. І, звісно, жоден карантин (для роботів?) не зможе зупинити цього.

Тому питання "чим би ви хотіли займатись через 5 років?" лежить у площині відповіді – що ви почнете, або продовжити вивчати у часи карантину, (сьогодні). І що продовжите робити, коли він закінчиться. Це зручний час, щоб сісти, вимкнути ґаджети і знайти відповідь всередині себе.