15 из них уедут в Украину в начале следующей недели. Такую информацию сообщили в твиттере посольства.

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С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины посольство Украины в Великобритании создало платформу для оказания гуманитарной поддержки Украине и ее народу.

В официальном сообщении посольства отметили, что часть собранных средств решили направить на приобретение не просто обычных машин скорой помощи, а бронированных, чтобы защитить украинских отважных медиков.

Мы приобрели первую партию из 30 таких автомобилей, 15 из которых отправляются в Украину в начале следующей недели.

– сообщили в посольстве.

Фото бронированных машин скорой помощи:

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