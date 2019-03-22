Посылки с бомбами в США: сторонник Трампа признался в преступлении

Сторонник Дональда Трампа Сезар Сайок признал в суде, что он рассылал посылки с бомбами противникам действующего президента.

На судебном процессе в Нью-Йорке он признал свою вину по 65 пунктам обвинения, сообщает DW.

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В то же время он извинился за то, что отправил 16 писем с взрывными устройствами критикам Трампа из числа известных людей.

Вынесение приговора Сайок ожидается в сентябре. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

24 и 25 октября 2018 года ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты с взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Следствие установило, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо.

Ранее сообщалось, что Сайок, по данным властей, искал в интернете информацию о политиках, журналистах и представителях сферы шоу-бизнеса. Агентство Associated Press в свою очередь пишет, что во время обыска а Сайока были обнаружено паяльное оборудование, принтер и почтовые марки, схожие с теми, которые были наклеены на посылки. Власти считают, что обвиняемый изготавливал взрывные устройства в своем фургоне.