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      Посылки с бомбами в США: сторонник Трампа признался в преступлении

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      Сезар Сайок
      Сезар Сайок / www.independent

      Сторонник Дональда Трампа Сезар Сайок признал в суде, что он рассылал посылки с бомбами противникам действующего президента.

      На судебном процессе в Нью-Йорке он признал свою вину по 65 пунктам обвинения, сообщает DW.

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      В то же время он извинился за то, что отправил 16 писем с взрывными устройствами критикам Трампа из числа известных людей.

      Вынесение приговора Сайок ожидается в сентябре. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

      24 и 25 октября 2018 года ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты с взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Следствие установило, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо.

      Ранее сообщалось, что Сайок, по данным властей, искал в интернете информацию о политиках, журналистах и представителях сферы шоу-бизнеса. Агентство Associated Press в свою очередь пишет, что во время обыска а Сайока были обнаружено паяльное оборудование, принтер и почтовые марки, схожие с теми, которые были наклеены на посылки. Власти считают, что обвиняемый изготавливал взрывные устройства в своем фургоне.

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Посылки с бомбами в США Барак Обама Хиллари Клинтон
      Источник: 24 Канал
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