Посилки з бомбами в США: прихильник Трампа зізнався у злочині

Прихильник Дональда Трампа Сезар Сайок визнав у суді, що він розсилав посилки з бомбами противникам чинного президента.

На судовому процесі в Нью-Йорку він визнав свою провину за 65 пунктами звинувачення, повідомляє DW.

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У той же час він вибачився за те, що відправив 16 листів з вибуховими пристроями критикам Трампа з числа відомих осіб.

Винесення вироку Сайоку очікується у вересні. Йому загрожує довічний термін позбавлення волі.

24 та 25 жовтня 2018 року низка впливових американських політиків і діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Слідство встановило, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа.



Раніше повідомлялося, що Сейак, за даними влади, шукав в інтернеті інформацію про політиків, журналістів та представників сфери шоу-бізнесу. Агентство Associated Press у свою чергу пише, що під час обшуку у Сейака були виявлені паяльне обладнання, принтер і поштові марки, схожі з тими, які були наклеєні на посилки. Влада вважає, що обвинувачений виготовляв вибухові пристрої у своєму фургоні.