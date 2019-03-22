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      Посилки з бомбами в США: прихильник Трампа зізнався у злочині

      153 Читать новость на русском
      Сезар Сайок
      Сезар Сайок / www.independent

      Прихильник Дональда Трампа Сезар Сайок визнав у суді, що він розсилав посилки з бомбами противникам чинного президента.

      На судовому процесі в Нью-Йорку він визнав свою провину за 65 пунктами звинувачення, повідомляє DW.

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      У той же час він вибачився за те, що відправив 16 листів з вибуховими пристроями критикам Трампа з числа відомих осіб.

      Винесення вироку Сайоку очікується у вересні. Йому загрожує довічний термін позбавлення волі.

      24 та 25 жовтня 2018 року низка впливових американських політиків і діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Слідство встановило, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа

      Раніше повідомлялося, що Сейак, за даними влади, шукав в інтернеті інформацію про політиків, журналістів та представників сфери шоу-бізнесу. Агентство Associated Press у свою чергу пише, що під час обшуку у Сейака були виявлені паяльне обладнання, принтер і поштові марки, схожі з тими, які були наклеєні на посилки. Влада вважає, що обвинувачений виготовляв вибухові пристрої у своєму фургоні.

      blog_ava
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      Теги: Гілларі Клінтон Барак Обама Посилки з бомбами у США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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