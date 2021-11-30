Моторина умерла в медицинской части "Полтавского учреждения исполнения наказаний (№ 23)", под стражей она находилась до того, как ее приговор вступит в законную силу. Прокуроры начали досудебное расследование.

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Вечером 29 ноября Моторина упала в обморок. Помощь ей ​​сначала оказывали работники учреждения, которые сразу вызвали скорую. Реанимационные мероприятия врачей тоже не помогли.

По факту смерти осужденной возбуждено уголовное производство. Теперь дело квалифицировали как умышленное убийство и неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей.

По делу проведут необходимые экспертизы

Пока что по делу назначили судебно-медицинские экспертизы. В прокуратуре надеются, что они установят точную причину смерти. Также следователи будут выяснять, компетентно ли действовали работники учреждения.

Напомним, что ранее в полиции Полтавщины сообщили, что причиной смерти Моториной стал приступ эпилепсии. СМИ писали, что девушка почти весь день ничего не ела и только пила кофе и курила.

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