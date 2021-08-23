Перестрелка произошла после того, как снайпер открыл огонь по афганским охранникам. Это произошло за пределами аэропорта.

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Стоит заметить, что примерно 600 бывших военнослужащих правительственных войск Афганистана помогают американским военным в воздушной гавани.

Что известно о перестрелке

Кроме американских военных, в стрельбе участвовали военнослужащие Германии.

Стрельба началась, когда тысячи людей заполнили аэропорт, пытаясь спастись бегством из-под власти террористов "Талибана". Сейчас ситуация в аэропорту Кабула нормализовалась.

Обратите внимание! Уже третий украинский самолет эвакуировал из Афганистана наших граждан. Сейчас там находятся 50 украинцев.

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