Перестрелка произошла после того, как снайпер открыл огонь по афганским охранникам. Это произошло за пределами аэропорта.

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Стоит заметить, что примерно 600 бывших военнослужащих правительственных войск Афганистана помогают американским военным в воздушной гавани.

Что известно о перестрелке

Кроме американских военных, в стрельбе участвовали военнослужащие Германии.

Стрельба началась, когда тысячи людей заполнили аэропорт, пытаясь спастись бегством из-под власти террористов "Талибана". Сейчас ситуация в аэропорту Кабула нормализовалась.

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Ситуация в Афганистане: последние новости

  • Террористы "Талибана" 15 августа захватили власть в стране. Иностранцам приказали покинуть Афганистан, поэтому страны начали эвакуацию своих граждан.
  • "Талибан" 23 августа пригрозил последствиями в случае, если военные США не покинут территорию Афганистана до 31 августа. Террористы сообщили, что это – "красная линия".
  • Во время эвакуации из Афганистана военными и чартерными рейсами вывезли примерно 30 тысяч человек. Говорится о жителях страны из уязвимых групп и гражданах США.
  • Управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов до дальнейших указаний.
  • В НАТО не исключили дистанционных ударов по террористам в Афганистане. В частности, по группировке "Аль-Каида", если она вернется.