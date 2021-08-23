Перестрілка трапилася після того, як снайпер відкрив вогонь по афганських охоронцях. Це відбулося за межами аеропорту.

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Варто зауважити, що приблизно 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.

Що відомо про перестрілку

Крім американських військових, у стрілянині брали участь військовослужбовці Німеччини.

Стрілянина почалась, коли тисячі людей заповнили аеропорт, намагаючись урятуватися втечею з-під влади терористів "Талібану". Наразі ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.

Зверніть увагу! Вже третій український літак евакуював з Афганістану наших громадян. Зараз там перебувають 50 українців.

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