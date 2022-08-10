Об отставке объявил сам премьер-министр Японии Кисида Фумио. Соответствующее решение он принял, чтобы оборвать сомнительные связи с религиозной группой. Последнюю активно обсуждают из-за убийства бывшего премьера страны Синдзо Абэ .

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В Японии полагаются на кадровые изменения

Фумио выразил надежду, что кадровые изменения будут иметь положительное влияние. По его мнению, они должны были проложить путь к созданию администрации, которая занялась бы решением наибольших проблем послевоенной эпохи. Речь идет о COVID-19 и инфляции, войне России против Украины и усилении напряжения в Тайванском проливе.

Свою должность удалось сохранить правой руке Фумио, главному секретарю кабинета министров Мацуно Хирокадзу. Также должности продолжают занимать министры иностранных дел Хаяси Йосимаса и министр финансов Судзуки Шуничи.

Синдзо Абэ могли убить из-за оскорбления

Следователи рассказали о показаниях нападающего на бывшего премьер-министра Японии. Он рассказал, что обижен на Церковь Объединения, которая теперь называется Семейная федерация за мир и объединение во всем мире. Злоумышленник был убежден, что Абе был причастен к ней.

Следовательно, свою злость мужчина решил направить на бывшего премьер-министра . Он был застрелен во время визита. За жизнь Абэ боролись медики, но спасти его не смогли.

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