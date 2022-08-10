Про відставку оголосив сам прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо. Відповідне рішення він ухвалив задля того, щоб обірвати сумнівні зв'язки з релігійною групою. Останню активно обговорюють через вбивство колишнього прем'єра країни Сіндзо Абе.

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В Японії покладаються на кадрові зміни

Фуміо висловив сподівання, що кадрові зміни матимуть позитивний вплив. На його думку, вони б мали прокласти шлях до створення адміністрації, яка б зайнялась розв'язанням найбільших проблем повоєнної епохи. Мовиться про COVID-19 й інфляцію, війну Росії проти України та посилення напруги у Тайванській протоці.

Свою посаду вдалось зберегти правій руці Фуміо, головному секретареві кабінету міністрів Мацуно Хірокадзу. Також посади продовжують обіймати міністри закордонних справ Хаясі Йосімаса та міністр фінансів Судзукі Шуничі.

Сіндзо Абе могли вбити через образу

Слідці розповіли про свідчення нападника на колишнього прем'єр-міністра Японії. Він розповів, що ображений на Церкву Об'єднання, яка тепер має назву Сімейна федерація за мир та об'єднання у всьому світі. Зловмисник був переконаний, що Абе мав був причетний до неї.

Відтак свою злість чоловік вирішив скерувати на колишнього прем'єр-міністра. Його він застрелив під час візиту. За життя Абе боролись медики, але врятувати його не змогли.

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