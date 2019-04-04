Прием детей в 1 класс: правила вступления и необходимые документы

Украинские школы 4 апреля начали принимать документы для поступления детей в первый класс. Последний день, когда можно подать заявление, – 31 мая. О том, какие документы надо отнести в школу, и об условиях зачисления детей в первые классы читайте дальше.

Какие документы надо подать для поступления ребенка в 1-ый класс?

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заявление родителей и паспорт одного из них;

копию свидетельства о рождении ребенка;

оригинал медицинской справки ребенка;

документ, подтверждающий место жительства ребенка.

Если в первый класс собирается ребенок с особыми потребностями, его родители должны предоставить школе документ (оригинал), подтверждающий состояние ребенка. Это – вывод инклюзивно-ресурсного центра о комплексной оценке ребенка с особыми образовательными потребностями или заключение психолого-медико-педагогической консультации (при наличии).

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Что надо знать о документе, подтверждающем место жительства ребенка?

Место жительства может быть подтверждено исключительно регистрацией места жительства. Это подчеркивает Министерство образования. Это разные понятия, поэтому документы тоже разные.

Это может быть любой документ, подтверждающий место проживание ребенка или одного из его родителей.

Какие документы можно подать, чтобы подтвердить место проживания ребенка?

Паспорт гражданина Украины одного из родителей ребенка. Это могут быть также временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное жительство или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита, справка об обращении за защитой в Украине.

Это могут быть также временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное жительство или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита, справка об обращении за защитой в Украине. Справка о регистрации места жительства/пребывания ребенка или одного из его родителей. Эту справку выдают согласно Правилам регистрации места жительства и Порядка передачи органами информации в Единый государственный демографический реестр.

Выписка из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства/пребывания ребенка или одного из его родителей.

Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Документ, удостоверяющий право собственности на жилье: свидетельство о праве собственности, выписка из Держареестра вещных прав на недвижимость, договор купли-продажи и тому подобное.

Решение суда о праве человека на вселение в квартиру, признание за человеком права пользования жильем или права собственности на него, права на регистрацию места жительства.

Документ, удостоверяющий право пользования жильем: договор найма, поднайма, аренды и прочее.

Справка о прохождении службы в воинской части.

Акт обследования условий проживания.

Акт обследования материально-бытовых условий.

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Любой другой документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из его родителей. Под словом "любой" подразумевается официальный документ, в котором указано место проживания ребенка или одного из его родителей. Форма этого документа должна быть определена законодательством, а сам документ, выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления.

Также родители или опекуны ребенка могут подать документ, удостоверяющий право собственности на жилье или право пользования им.

Как узнать, за какой школой закреплен дом, в котором живет будущий первоклассник?

Надо обратиться в школу или районное управление образования, или же воспользоваться образовательной картой.

Каких детей причислят к 1-му классу в первую очередь:

Все дети, у которых подтверждено место жительства, и которое относится к соответствующей школе;

родные (усыновленные), братья и сестры ребенка, который уже учится в этой школе.

дети работников этой школы.

выпускники дошкольного подразделения этой школы, если такой есть.

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Что надо знать о приеме детей в 1-е классы на свободные места?

Родители имеют право свободно выбирать школу и подавать документы в любое учебное заведение. Свободные места могут появиться в школе, когда будут зачислены все дети по месту жительства. На свободные места детей зачисляют по результатом жеребьевки. В 2019 году жеребьевка состоится с 5 по 10 июня.

Однако родителям стоит взвешенно принимать решение. Если ребенка не зачислят в школы методом жеребьевки, а в школе по месту жительства все места уже будут распределены, то возникнет вопрос: где же будет учиться ребенок? Тогда ребенка могут направить в школу, где остались свободные места, в населенном пункте, где живет ребенок.

До 15 июня родители должны предоставить школе оригиналы документов и справку учебного заведения (оригинал или сканированную копию), за которым закреплена территория, на которой живет ребенок. Справка должна сообщать о том, что ребенок отчислен из этой школы или не зачислен в нее.

После 15 июня зачисление на свободные места в школе отбывают в таком порядке: