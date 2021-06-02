Днями стало відомо, що Дубілет виїхав жити до Ізраїлю та отримав громадянство цієї країни, яка не видає своїх громадян. Детальніше – у відеоблозі.

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Як показує досвід одного зі втікачів епохи Віктора Януковича, колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, який змінив в Ізраїлі прізвище на Розенберг, ця країна не розслідуватиме злочини, які вчинили в Україні.

Тому переїзд до Ізраїля може стати квитком на свободу, яким би корумпованим не був емігрант.

Ізраїльський паспорт Дубілета обриває ланцюг розслідування Національного антикорупційного бюро розслідувань у справі "Приватбанку". Адже тільки Дубілет міг дати свідчення на колишнього власника банку Ігоря Коломойського, який спілкувався з ним як з особливо довіреною особою.

І ті операції випотрошення грошей з "Приватбанку" за добу до націоналізації ніколи не відбулися б без комунікації по лінії Дубілет – Коломойський.

Усе це є невтішним проміжним підсумком історії найгучнішого банківського шахрайства, коли руки слідства можуть дотягнутися лише до виконавців схем, залишаючи безкарними їхніх архітекторів.

Типова історія "Приватбанку"

Історія "Приватбанку" типова не тільки тому, що основному фігуранту поки вдається уникнути покарання. Загалом вона показує, що банківський сектор України упродовж десятиліть був пасовищем елітної корупції, коли гроші крали за схемами, реалізованих не в запилених цехах заводів, а в кондиціонованих кабінетах бізнес-центрів.

Це марафон довжиною в 30 років, коли сотні банків банкрутували в Україні, на їхньому місці, немов гриби, виростали нові, а покарання за це так ніхто і не поніс.

Перше гучне банкрутство сталося в банку "Україна", який пішов по світу з протягнутою рукою ще в 1990-х роках. Наразі у приміщенні банку розташований центральний офіс Міністерства юстиції України, а скульптури корів у зимовому саду нагадують, що колись там розташувався аграрний банк.

Банк "Україна" ліквідували так само як і "Приватбанк" під тиском Міжнародного валютного фонду, який розумів, що чорна діра стає надто великою і здатна інфікувати весь фінансовий організм країни.

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Банк "Україна" надто слухняно на вимогу чиновників видавав кредити, які були приречені на непогашення. Одна з таких історій ледь не коштувала кар'єри на той момент заступнику голови правління, а в майбутньому Президенту України, але вже не банку, а цілої держави – Віктору Ющенку.

Нагадаємо! Тоді банк ошукали на 25 мільйонів доларів, коли "Україна" перерахувала 2 мільярди рублів до Росії, але так і не отримала еквівалент у доларах.

Через багато років справу розслідували і проти Ющенка вона була закрита за нереабілітуючими обставинами – через закінчення термінів давності.

І тільки коли він став президентом, то її заново закрили за новими обставинами – реабілітуючими. Історія банку "Україна" ще раз спливе в житті Ющенка.



Через "Україну" Ющенко ледь не втратив кар'єру / Фото ТАСС

Коли він перейшов в опозицію, інший опозиціонер Юрій Луценко розповсюдив на нього компромат: що Ющенко фінансував навчання власної доньки за гроші цього самого банку "Україна". Замовником компромату був Віктор Медведчук.

Банкрутство "Градобанку"

Інша гучна історія банкрутства в перші роки незалежності стосувалася "Градобанку", який використовували для виплат урядом Німеччини компенсацій гастарбайтерам.

Голову банку Віктора Жердицького звинувачували у привласненні грошей та двічі брали під арешт і двічі виправдовували:

вперше – в Україні;

вдруге – в Німеччині.

В результаті цього банкрутства, Україні залишилася колекція 735 картин, як класичних, так і сучасних художників, від Миколи Пимоненка до Анатолія Криволапа. Вона була заставою для виконання кредитного договору, Водночас як потім стало відомо, частина творів зникла – мовиться про ті з них, які зберігалася в банку "Велес".

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Символ гучного шахрайства – банк "Велес"

Згодом банк "Велес" став ще одним символом гучного шахрайства. Тоді в банку вже був новий власник – депутат від фракції Юлії Тимошенко Костянтин Бондарєв.

У 2015 році, очолюваний Валерією Гонтарєвою, Нацбанк проводив очищення ринку від банків-фантомів і виявив дивну операцію. Через цей банк соратника Тимошенко Бондарєва намагалися вивести з України майже пів мільярда доларів за фіктивними документами начебто для повернення боргу за кордон.



Нацбанк проводив очищення від банків-фантомів / Фото з Вікіпедії

Коли НБУ почав перевірку, виявилося, що вся документальна база є підробленою – і джерело грошей, і прописка, і майно. Гроші мали вивести на фірму з офісом в Латвії, яку заснував громадянин Китаю.

До речі! Переказувала гроші особа, яка зібрала цю суму, начебто продавши майно фірмі, яку створив комбайнер з Харківської області.

В результаті, коли Нацбанк вирішив ліквідувати цей банк "Велес", то навіть не змогли його знайти. Напередодні банкрутства банк розірвав договір оренди приміщення та виїхав з усім обладнанням і серверами в невідомому напрямку.

"Місто банк" фальсифікував фінансову документацію

Таких історій можна згадати безліч. Або ж інший приклад, який нещодавно виявила Служби безпеки України. Керівництво збанкрутілого "Місто банку" для приховування неплатоспроможності фальсифікували фінансову документацію, коли звітувало до Національного банку для отримання кредитів.

У звіт вони заявляли права власності на завод, а, отримуючи неправдиві дані, НБУ видав банку кредити для підтримки ліквідності.

Банк "Михайлівський" вводив в оману вкладників

Інший приклад уникнення відповідальності – це те, як банк "Михайлівський" збирав гроші із вкладників, вводячи їх в оману. Люди думали, що їхні депозити захищені Фондом гарантування вкладів, адже гроші приймали в приміщенні банку.

Але виявилося, що другою стороною за договором був не банк, а інвестиційна компанія. І після банкрутства такі вклади розміром до 200 тисяч гривень не потрапляли під відшкодування.

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Аби врятувати ошуканих вкладників, довелося ухвалювати спеціальний закон. Але, у підсумку, власник банку Віктор Поліщук уникнув покарання.



Віктор Поліщук / Фото Liga.net

Коли його шахрайство викрили, він заявив, що начебто продав банк ще до його банкрутства. Нацбанк не визнав цю легенду Поліщука, але і жодного покарання він не дістав, справа ДБР обмежилася його топ-менеджерами, які отримали підозру.

Сам же Поліщук входив до оточення президента Порошенка і вів переговори про купівлю каналу "112 Україна" до того, як це медіа придбав Віктор Медведчук.

Знищення здорових банків

Але водночас, окрім зачистки ринку від банків-метеликів, траплялися і протилежні випадки – коли з метою зведення політичних рахунків знищували майже здорові банки.

Так сталося навесні 2014 року, коли оголосили про банкрутство банку "Форум", який перебував у нормальній фінансовій формі. Причиною знищення "Форуму2 могло бути вороже ставлення тоді без п'яти хвилин президента Петра Порошенка до власника банку Вадима Новінського.

Відео їхньої сварки упродовж багатьох років було в хіт-параді ютубу. Соратник Порошенка Степан Кубів, який на момент знищення "Форуму" керував Нацбанком, до цього упродовж багатьох років сам робив кар'єру в банківському секторі, але здобув там не найкращу репутацію.

Очищення ринку Гонтаревою

Справжня реформа почалася після звільнення Кубіва та призначення на його місце Валерії Гонтаревої. Проведена нею очищення ринку досі дає можливість говорити про банківський сектор у позитивних дефініціях.



Валерія Гонтарева / Фото "Новое время"

Найголовніше запитання – до правоохоронних органів та судів, які забезпечили безкарність для багатьох схематозників. Зробили це, або заплющуючи очі на їхнє зловживання, або дозволяючи насолоджуватися свободою у Відні, як це сталося з власником кількох банків та аграрним олігархом Олегом Бахматюком.

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І без створення прецедентів покарання банківські шахрайства повторюватимуться з певною циклічністю. Якщо Дубілета не вдасться витягнути з Ізраїля, то покарання точно не повинні уникнути інші спільники Коломойського, які знекровили Україну.