Подозреваемая – жительница Днепра. Ее задержали во время продажи знакомой своего сына.

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Что решил суд

Суд избрал 19-летней женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более миллиона гривен.

Вчера следователи Днепропетровской области вручили фигурантке сообщение о подозрении за торговлю людьми. Жительница Днепра "продала" своего сына за миллион гривен. Злоумышленницу задержали именно в момент передачи средств.

Предыстория дела

23 апреля 2024 года женщина взяла ребенка и пришла на определенное место, где "продала" мальчика. Ее задержали во время получения оговоренной суммы. По ее словам, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила от него избавиться. На полученные деньги подозреваемая планировала открыть бизнес.

Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас мальчиком занимаются врачи.

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