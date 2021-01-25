Российский тинейджер бунтует против кремлевского официоза не потому, что он кремлевский: а прежде всего потому, что это официоз. Какие выводы должна сделать Украина?

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

Проклятый тикток

Почти 3200 задержаний – таков итог массового субботнего протеста в России. Среди задержанных преобладали молодые люди, а каждый десятый из них оказался несовершеннолетним. Что, впрочем, было ожидаемо: протестные настроения легко прослеживались в популярном среди юношества тиктоке.

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В общем, тикток мы прошляпили, упустили нашу молодежь в очередной раз,

– сокрушается один из путинских пропагандистов на страницах "Комсомольской правды".

Конечно, можно потешаться над авторитарным режимом, который не сумел вырастить юных россиян такими, какими ему хотелось: и теперь винит во всем китайское мобильное приложение. Но урок, преподанный Кремлю 23 января, актуален и для нас.

Бунт поколения соцсетей: что ждет Украину

По иронии судьбы, российская протестная мобилизация практически совпала со скандалом, разразившимся в Украине вокруг того же тиктока. Популярная блогерша под ником di.rubens была уличена в недостаточном патриотизме, и на борьбу с двадцатилетней девицей поднялись не только неравнодушные граждане, но и Министерство обороны. И это не первый подобный случай. Еще в декабре широко обсуждалось другое видео, выложенное в тиктоке: с курсантками Харьковского национального университета внутренних дел, танцующими под русский блатной шансон.

Новое поколение, облюбовавшее модный видеосервис, живет своей собственной жизнью не только в России, но и в Украине. В обеих странах молодежные интересы и ценности часто расходятся с официальной линией. Но если в РФ это уже вылилось в отрытое противостояние, то у нас конфликт лишь намечается и пока ограничивается отдельными инцидентами. Что будет дальше – зависит от политики украинского руководства и от действий украинской общественности. Причем худшей стратегией станет путь принуждения, угроз и нравоучений.

Не стоит тешить себя мыслью, что на нашей стороне правда. Что путинский империализм плох, а украинский патриотизм хорош: поэтому в России не удалось принудить юных граждан к лояльности, зато в Украине получится силой научить молодежь уму-разуму. Патриоты, рассуждающие подобным образом, не осознают главного.

Ни одна страна не застрахована

Российский тинейджер бунтует против кремлевского официоза не потому, что он кремлевский: а прежде всего потому, что это официоз.

В любой точке мира молодые люди склонны воспринимать официальную пропаганду с изрядной долей скепсиса. А если она насаждается чересчур назойливо и топорно, этот скепсис с легкостью перерастает в полное неприятие.

От молодежного бунтарства не застрахована ни одна идеологическая система. Нам памятен пример СССР, где поколение 1980-х должно было строить коммунизм по примеру своих родителей: а вместо этого предпочло слушать рок, смотреть американские боевики и осваивать бизнес с рэкетом. Однако еще раньше со схожей проблемой столкнулся западный мир. Поколению 1960-х и 1970-х предстояло заменить родителей на фронтах холодной войны: но оно решило не бороться с красной угрозой, а отдать Вьетнам коммунистам, отрастить длинные волосы и наслаждаться сексуальной революцией.

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Молодежь бесполезно запугивать. Молодежь бессмысленно стыдить. Молодежь можно только увлечь. И юные украинцы станут настоящими патриотами лишь при одном условии: если патриотизм в Украине будет модным. Таким же модным, как политический протест в сегодняшней России.