Однак насправді депутати зробили зовсім інше. Якщо вони щось і захистили, то це "ментівську схему" з продажу в Україні ввезених з-за кордону пігулок з канабісом, яких потенційно потребують 2 мільйони онкохворих українців для зняття болю та судом.

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Пігулки потрапляють в Україну нелегально

Пігулки ті цілком легальні за кордоном, але не в Україні, де медичний канабіс заборонений згідно з старим ще радянським Кримінальним кодексом. Оскільки потреба в цих ліках серед українців є і вона величезна, то ті пігулки в державу все одно потрапляють.

Втім, це відбувається нелегально, то ж і коштують вони через це мало не у 10 разів дорожче.



Рада провалила голосування щодо легалізації медичного канабісу / Фото Unsplash

От саме цю схему з контрабанди й "ментівського заробітку" на цьому й мали б зламати наші народні депутати, якби проголосували легалізацію канабісу, якби віддали свої голоси за дозвіл вітчизняним фармацевтам з тієї марихуани робити ліки.

Натомість депутати цього не зробили. Відповідно онкохворі й далі переплачуватимуть за ті пігулки "ментівській мафії", а решта українців і далі дякуватиме депутатам, навіть не розуміючи, що нас усіх тут вчергове ошукали.

Чому аргументи противників є ницими

Як не крути, це вкрай ниций аргумент противників легалізації медичного канабісу. Мовляв, в іншому випадку марихуаною скрізь вільно торгуватимуть.

Так от, аргумент цей ниций, тому що тією марихуаною вже вільно скрізь торгують. Причому давно. Єдине, що нині на такій нелегальній торгівлі наживається "ментівська мафія", яка те все кришує – і вирощування, і реалізацію.

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Також "ментівська мафія" наживається і на так званій боротьбі з наркотиками. Їм просто надзвичайно вигідно, щоб марихуана була під забороною, бо для них це джерело прибутку, спосіб монополізувати ринок та контролювати його, щоб там не було конкурентів.

Усе було лише виставою

Те, що сталося у Верховній Раді з істериками окремих депутаток, які рвали на грудях блузи від Armani, так їм хотілося захистити українців від наркотиків, і те що сталося у парламенті, де не назбиралося голосів за легалізацію канабісу – це була лише вистава, яку влаштували заради того, аби вберегти та захистити тіньовий ринок обігу канабісу, з якого свої надприбутки має наш вітчизняний кримінал.



Депутати хотіли захистити тіньовий ринок обігу канабісу / Фото Unsplash

Відтак, нас з вами знову ошукали – нам вчергове під виглядом "солодкого" втюхали "гірке", у нас знову заради "шкурних" інтересів окремих депутатів знехтували інтересами решти українців, у нас нардепи відверто продемонстрували, що вони не захищають інтереси громадян, а натомість "кришують ментівську мафію".

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В українців це не викликало обурення

Однак найбільше у цій ситуації мене обурює те, що здебільшого в українців це чомусь обурення не викликало, ця от вистава в парламенті, це от невідстоювання народними обранцями наших інтересів.

Тобто нас вчергове ошукали, але ми того навіть і не зрозуміли, не відреагували, тобто дозволили й далі себе ошукувати. Як тут не згадати класика: чому дурні – бо бідні, чому бідні – бо дурні.