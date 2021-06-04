Всем неравнодушным психологи рекомендуют задуматься, почему Протасевича взяли в заложники на глазах у целого мира.

Заметьте Протасевич и признание Лукашенко боевиков: как в СНБО отреагировали на события в Беларуси

Какие версии опровергли специалисты

Чтобы показать свою силу – это вторичная выгода, но не мотив.

Чтобы нейтрализовать журналиста – ни один специалист не может быть настолько влиятельным, чтобы ради него президент (даже самопровозглашенный) решился на акт терроризма.

Почему задержали Протасевича: версия психологов

По мнению психологов, через Протасевича режим пытается повлиять на каждого белоруса, который стремится к свободе. Кроме того, мишенями стали все, кто разделяет стремление народа Беларуси к свободе.

Мы все (те, кому небезразлична судьба Протасевича), являемся мишенями. Точнее – наши эмоциональные, ментальные и поведенческие реакции, которые теперь будут определять дальнейший ход событий. Мы должны были почувствовать нашу уязвимость и полную беспомощность,

– рассказывают специалисты.

Психологи отметили: то, что показали на экране, напоминает видео "Аль-Каиды", где пленным в прямом эфире отрезали головы.

Интервью Протасевича: главное