Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист. По его словам, всем давно известно о криминальном прошлом Владимира Путина.

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Путин мог "заказать" многих в 90-е

Федеральная служба России сообщила, что раскрыла убийство губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году, к которому мог быть причастен президент России Владимир Путин. ФСБ утверждает, что Маневич был убит по заказу предводителя Тамбовской преступной группировки Владимиром Борсуковым. Они были тесно связаны с Путиным.

Путин с самого начала был из бандитской среды – это не новость. Он был в преступной группировке, связанной с "тамбовцами". Детали его преступной деятельности в период работы в питерской мэрии время от времени вытекают на поверхность. У Путина руки в крови давно,

– отметил Игорь Яковенко.

Есть целая серия убийств в Санкт-Петербурге, к которой мог быть причастен Владимир Путин в 90-х годах.

Кроме того, сейчас российскому диктатору противостоят многие именно из питерской среды. Впрочем, главная часть тех, кто действительно пытался противодействовать Путину, либо уехали, либо сидят в тюрьме.

Игорь Яковенко о причастности Путина к убийству губернатора Петербурга: смотрите видео

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