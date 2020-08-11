Журналист из Беларуси рассказал страшные детали пыток силовиками задержанных в Минске активистов. Силовики издеваются и бьют детей и женщин, никого не жалея.

Дмитрий Халько, работающий в издании M.News World поделился информацией, которую ему передали задержанные активисты.

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Как ОМОНовцы пытают задержанных протестующих

Задержанные ребята Ян и Глеб – несовершеннолетние, им всего по 16 и 17 лет. Они рассказали, что их задержали возле вокзала в Минске, сильно избив кулаками в грудь и живот.

Потом ребят отвезли в СИЗО в Окрестино, поставили на колени и заставили стоять так до утра. Когда один из них уснул, его ударом приклада автомата разбудил ОМОНовец.

Ян в частности, рассказал, что видел комнату, похожую на "пыточную", грязную и мокрую, где на коленях стоял голый и окровавленный парень. Всех совершеннолетних раздевали догола и били дубинками. При этом силовики постоянно ругались, унижали и сыпали угрозами.

Там ребята плакали, только мы с Глебом и держались. Просто капец какой-то. Ментам дали картбланш на все. Это уже сейчас Северная Корея,

– рассказывает Ян.

Обратите внимание! В течение двух дней протестов в Беларуси силовики задержали более 5 тысяч человек, среди которых немало подростков, которые не хотят мириться с режимом Лукашенко. Известно о смерти по меньшей мере одного активиста. Количество раненых трудно посчитать.

Протесты в Беларуси: главное

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Беларусы с этим не согласны, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.

Следовательно, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.

Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.

С 11 августа беларусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.

Итоги второго дня протестов в Беларуси: смотрите видео