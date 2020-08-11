Журналіст з Білорусі розповів страшні деталі катувань силовиками затриманих у Мінську активістів. Силовики знущаються і б'ють дітей та жінок, нікого не шкодуючи.

Дмитро Халько, який працює у виданні M.News World поділився інформацією, яку йому передали затримані активісти.

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Як ОМОНівці катують затриманих протестувальників

Затримані хлопці Ян і Гліб – неповнолітні, їм всього по 16 та 17 років. Вони розповіли, що їх затримали біля вокзалу в Мінську, сильно побивши кулаками в груди і живіт.

Згодом хлопців відвезли в СІЗО в Окрестіно, поставили на коліна і змусили стояти так до ранку. Коли один із них заснув, його ударом приклада автомата розбудив ОМОНівець.

Ян зокрема, розповів, що бачив кімнату, схожу на "катівню", брудну і мокру, де на колінах стояв голий і закривавлений хлопець. Усіх роздягали догола і били кийками. При цьому силовики постійно лаялись, принижували і сипали погрозами.

Там хлопці плакали, тільки ми з Глібом і трималися. Просто капець якийсь. Ментам дали картбланш на все. Це вже зараз Північна Корея,

– розповідає Ян.

Зверніть увагу! Протягом двох днів протестів в Білорусі силовики затримали понад 5 тисяч людей, серед яких чимало підлітків, які не хочуть миритися з режимом Лукашенка. Відомо про смерть щонайменше одного активіста. Кількість поранених важко порахувати.

Протести в Білорусі: головне

Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.

Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.

Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

Підсумки другого дня протестів у Білорусі: дивіться відео