Об этом заявил 24 каналу украинский журналист, политический обозреватель и блогер из Донецка Денис Казанский. По его словам, подобные их действия вызывают лишь соответствующую жестокость.

Кстати российским пленным показали видео с пытками украинцев: один из них потерял сознание.

"Настолько тупые и жестокие, что не понимают последствий"

Казанский считает, что российским оккупантам кажется, что снимать и "сливать" видео пыток украинских защитников – это весело. Они не понимают, к чему это приводит.

Во-первых, это, я думаю, просто оттого, что они настолько тупые и жестокие, что не понимают просто последствий,

– сказал журналист.

По крайней мере, заметил он, такими являются те люди, которые это делают. Ведь не министр обороны рф сергей шойгу "сливает" видео, а обычные наемники, которых набрали в российскую армию.

Зачем россияне "сливают" видео пыток украинских бойцов: смотрите видео

"Пытаются запугать украинских военных"

В то же время Казанский предположил, что время от времени это может делаться еще и для того, чтобы запугать украинских военных, вызвать какие-то панические настроения и заставить их не сопротивляться.

Хотя обычно такое вызывает совершенно обратную реакцию,

– подчеркнул политический обозреватель.

По его словам, те люди, которые это выкладывают, должны понимать, что и отношение к их пленным будет примерно таким же. То есть они вызывают лишь ответную жестокость.

Поэтому это абсолютно тупо,

– заявил Казанский.

В то же время он добавил, что в армии рф воюют такие люди, что апеллировать к их интеллекту нет никакого смысла.

Важно! Цинические и кровавые поступки оккупантов – не единичны. 29 июля в россии заявили об ударе по колонии в Еленовке Донецкой области, где держали украинских пленных. Марионетки кремля на оккупированных территориях заявили о 53 погибших военных, еще десятки получили ранения. Совершив такие действия, кремль пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые россияне совершили там.

Больше о пытках украинского пленника

В конце июля в социальных сетях появилось жуткое видео, как российские военные пытают украинского пленника. В Украине сразу приступили к расследованию этого военного преступления россиян.

На бесчеловечные действия со стороны оккупантов к нашему защитнику отреагировал и старший советник конгресса США Пол Массаро. Он призвал Запад отдать Украине все, что нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества.

Расследователи группы Bellingcat и издания The Insider сумели установить оккупанта, пытавшего военного в украинской форме. Военным преступником оказался тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.

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