россия выпустила по Одесчине 7 "Калибров"

Захватчики ударили по мирной деревне сразу семью ракетами "Калибр". Последствия атаки оккупантов в эфире канала "Рада" прокомментировала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

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Наталья Гуменюк подтвердила, что в результате удара пострадали 6 мирных людей. По ее словам, травмы у людей не слишком тяжелые.

Среди пострадавших – один новорожденный ребенок. Сообщается, что ему требовалась госпитализация для наблюдения врачей. Состояние ребенка стабильное и не тяжелое.

Наталья Гуменюк добавила, что удар врага в Одесской области был очень мощный. По ее словам, таким образом россия оказывает психологическое давление на людей в тыловых районах Украины, "убеждая, что враг очень мощный и защиты нет".

Она уточнила, что одну ракету россиян силам противовоздушной обороны удалось сбить. Остальные 6 попали в жилые дома, рядом со школой и в дом культуры.

Важно. В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 19 июля в Украине возросло количество раненых детей в результате войны с россией – 675. Из-за вооруженной агрессии россии уже погибли 353 ребенка.

Что еще известно об обстреле Одесской области

Ракетная атака оккупантов на Одесскую область состоялась в ночь на 19 июля. В полночь спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук информировал, что по состоянию на 00:55 продолжается спасательная операция. Пожар на площади в 300 квадратных метров удалось оперативно потушить.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что оккупанты атаковали Одесчину из акватории Черного моря. Сообщается, что в результате атаки врага 2 дома разрушены до основания.

Враг атаковал Одессу 16 июля

российские оккупанты рано утром 16 июля обстреляли Одессу. Вражеские ракеты попали в склад производственно-торговой компании. Пожар от взрыва охватил складские помещения на площади 10 тысяч квадратных метров.

Захватчики атаковали Одессу с самолетов стратегической авиации Ту-95. Ракеты Х-101 оккупанты запустили из Ставрополья.

От вражеских действий россиян пострадал мирный 30-летний житель. Обломок вражеской ракеты ранил его в голову.

Ранее – Братчук рассказал об обстреле Одесской области: смотрите видео