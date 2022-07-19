росія випустила по Одещині 7 "Калібрів"

Загарбники вдарили по мирному селу відразу сімома ракетами "Калібр". Наслідки атаки окупантів в ефірі каналу "Рада" прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, повідомляє 24 канал.

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Наталя Гуменюк підтвердила, що внаслідок удару постраждало 6 мирних людей. За її словами, травми у людей не дуже важкі.

Серед постраждалих – одна новонароджена дитина. Повідомляється, що їй була потрібна госпіталізація для спостереження лікарів. Стан дитини стабільний і не важкий.

Наталя Гуменюк додала, що удар ворога на Одещині був дуже потужний. За її словами, у такий спосіб росія здійснює психологічний тиск на людей у тилових районах України, "переконуючи, що ворог дуже потужний і захисту немає".

Вона уточнила, що одну ракету росіян силам протиповітряної оборони вдалося збити. Інші 6 влучили у житлові будинки, поряд зі школою та в будинок культури.

Важливо. В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на 19 липня в Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок війни з росією – 675. Через збройну агресію росії вже загинуло 353 дитини.

Що ще відомо про обстріл Одещини

Ракетна атака окупантів на Одеську область відбулася у ніч проти 19 липня. Опівночі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук інформував, що станом на 00:55 триває рятувальна операція. Пожежу на площі 300 квадратних метрів вдалося оперативно загасити.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що окупанти атакували Одещину з акваторії Чорного моря. Повідомляється, що внаслідок атаки ворога 2 будинки зруйновані вщент.

Ворог атакував Одесу 16 липня

російські окупанти рано-вранці 16 липня обстріляли Одесу. Ворожі ракети влучили у склад виробничо-торговельної компанії. Пожежа від вибуху охопила складські приміщення на площі 10 тисяч метрів квадратних.

Загарбники атакували Одесу з літаків стратегічної авіації Ту-95. Ракети Х-101 окупанти запустили з напрямку Ставропілля.

Від ворожих дій росіян постраждав мирний 30-річний мешканець. Уламок ворожої ракети поранив його в голову.

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