Александр Мальцев проживает в селе Вишневом. 8 июня открыл огонь из автомата Калашникова и произвел по меньшей мере 9 прицельных выстрелов в супругов.

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12-летняя дочь супругов находилась в соседней комнате, когда мужчина устроил расправу с ее родителями – Сергеем Миненко и его гражданской женой Ириной Гарбузенко.

47-летний Миненко получил серьезные ранения грудной клетки, у него были повреждены левое легкое и сердце. Травмы были несовместимы с жизнью.

Его 39-летняя жена умерла в больнице через день после стрельбы. Она получила огнестрельное ранение живота и грудной клетки.

Подозреваемый отказался от показаний

Подозреваемый – гражданин Украины, родом из Курской области в России. Прописан в Киеве, однако жил в селе Грубское, рядом с Вишневым. Нигде не работал, судимостей не имел.

Мужчину задержали в день преступления. Он отказался давать показания по делу. 10 июня суд взял его под стражу на 2 месяца. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Каким мог быть мотив

Как выяснило следствие, мотивом страшного преступления мог стать долг с процентами – якобы 27 тысяч долларов. Дома у подозреваемого полиция нашла записную книжку с соответствующими заметками.

Там указано, что в 2015 году погибшие якобы одолжили у Мальцева 5 800 долларов. К 2021 году эта сумма, по мнению подозреваемого, выросла до 27 тысяч долларов – из-за процентов.

Справка. Описывая мотив преступления, правоохранители обратили внимание на то, что у Мальцева сложились длительные неприязненные отношения с супругами из-за невыполнения ими долговых обязательств.

Дома у подозреваемого и в лесопосадке неподалеку правоохранители изъяли ряд предметов и объектов. В ближайшее время должны провести судебные экспертизы.