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      Расстрел полицейских в Княжичах: журналист рассказал детали трагедии

      Что это было? 102 Читати новину українською

      О кровавом расстреле пятерых полицейских в Княжичах, что в Киевской области, и расследовании нападений на активистов – в программе "Что это было" говорили журналистка Евгения Моторевская, народный депутат Сергей Лещенко и журналист-расследователь Дмитрий Реплянчук.

      О расстреле полицейских в Княжичах

      Моторевская: Недавно команда "Следствие. Инфо" получила записи телефонных разговоров, которые велись накануне трагедии и в ночь трагедии между руководителями полиции Киева. Речь идет об абсолютном непрофессионализме, неподготовленности и халатном отношении полицейских к своим подчиненным и подготовке спецоперации.

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      Реплянчук: Прокуратура официально подозревает руководство спецоперации – это бывший начальник уголовного розыска в киевской полиции Леонид Курята. Это человек, который должен был бы бороться со всей преступностью столицы. Ему инкриминируют организацию умышленного убийства.

      Реплянчук: История началась с сентября 2016 года, а это за три месяца до трагических событий, тогда банда разбойников ограбила валютчика на проспекте Победы в Киеве и отобрала около трех миллионов гривен. Эта банда была под видом сотрудников СБУ. После этого киевская полиция начала отработку этой банды. Узнали, что в составе банды было двое действующих правоохранителей – это бывший "Миротворец", а сейчас – полк "Киев". Полиция знала, что они готовят разбойное нападение, якобы в селе Княжичи в роскошном имении. Поэтому обустроили там засаду. Однако оказалось, что грабители залезли в другой дом. Руководитель спецоперации Курята сказал, что надо ждать, не задерживать людей, а потому грабители скрылись.

      Есть также запись разговора двух руководителей, которые обсуждали, что будут делать, если бандиты будут бежать. Вместо того, чтобы выписать по пунктам конкретные действия, то они между собой переговорили и решили, если будут бежать – будут стрелять. Именно это прокуратура квалифицирует как организацию убийства, что мы ставим под сомнение. Никто не понес за это наказание. Большинство правоохранителей, которые были приобщены к организации этой спецоперации, были отстранены, кроме руководителя киевской полиции,
      – пояснила Моторевская.

      Расследование нападений на активистов

      Лещенко: Правоохранители хотели "спустить на тормозах" дело об убийстве Екатерины Гандзюк, однако после медийного давления, они задержали человека, который вообще никак не причастен к этому. Лишь после смерти активистки началось реальное расследование. И сейчас следствие заявляет, что оно будто приближается к установлению заказчиков этого нападения.

      Моторевская: Информация о заказчике убийства Кати была известна еще до смерти активистки, но ее просто придерживали по каким-то причинам. И, к сожалению, смерть Кати заставила правоохранителей говорить о том, кто передавал деньги, кто является вероятным заказчиком, а также о причастности чиновников к этому делу. К сожалению, все это происходит из-за общественного давления. Как мы видим, там, где нет резонанса – нет реакции правоохранителей.

      Больше – смотрите в программе.

      Напомним, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи под Киевом полицейские и служба охраны открыла перестрелку между собой, пытаясь задержать банду грабителей. Тогда в результате инцидента погибли 5 правоохранителей.

      Теги: Новости Украины Что это было? Жертвы журналисты Расследования Полиция Перестрелка полиции у Княжичах СБУ
      Источник: 24 канал
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