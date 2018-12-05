Про кривавий розстріл п'ятьох поліцейських у Княжичах, що на Київщині, та розслідування нападів на активістів – у програмі "Що це було" говорили журналістка Євгенія Моторевська, народний депутат Сергій Лещенко та журналіст-розслідувач Дмитро Реплянчук.

Про розстріл поліцейських у Княжичах

Моторевська: Нещодавно команда "Слідство. Інфо" отримала записи телефонних розмов, які велися напередодні трагедії та в ніч трагедії між керівниками поліції Києва. Мова йде про абсолютну непрофесійність, не підготовленість і халатне ставлення поліцейських до своїх підлеглих та підготовки спецоперації.

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Реплянчук: Прокуратура офіційно підозрює керівництво спецоперації – це колишній начальник карного розшуку в київській поліції Леонід Курята. Це людина, яка мала б боротися з усією злочинністю столиці. Йому інкримінують організацію умисного вбивства.

Реплянчук: Історія почалася з вересня 2016 року, а це за три місяці до трагічних подій, тоді банда розбійників пограбувала валютника на проспекті Перемоги в Києві та відібрала близько трьох мільйонів гривень. Ця банда була під виглядом співробітників СБУ. Після цього київська поліція розпочала відпрацювання цієї банди. Дізналися, що у складі банди було двоє чинних правоохоронців – це колишній "Миротворець", а зараз – полк "Київ". Поліція знала, що вони готують розбійний напад, нібито в селі Княжичі в розкішному маєтку. А тому облаштували там засідку. Однак виявилося, що грабіжники залізли в інший дім. Керівник спецоперації Курята сказав, що треба чекати, не затримувати людей, а тому грабіжники втекли.

Є також запис розмови двох керівників, які обговорювали, що будуть робити, якщо бандити будуть тікати. Замість того, щоб виписати по пунктах конкретні дії, то вони між собою переговорили та вирішили, якщо будуть тікати – будуть стріляти. Саме це прокуратура кваліфікує як організацію вбивства, що ми ставимо під сумнів. Ніхто не поніс за це покарання. Більшість правоохоронців, які були долучені до організації цієї спецоперації були відсторонені, окрім керівника київської поліції,

– пояснила Моторевська.

Розслідування нападів на активістів

Лещенко: Правоохоронці хотіли "спустити на гальма" справу про вбивство Катерини Гандзюк, проте після медійного тиску, вони затримали людину, яка взагалі ніяк не причетна до цього. Лише після смерті активістки почалося реальне розслідування. І зараз слідство заявляє, що воно начебто наближається до встановлення замовників цього нападу.

Моторевська: Інформація щодо замовника вбивства Каті була відома ще до смерті активістки, але її просто притримували з якихось причин. І, на жаль, тільки смерть Каті змусила правоохоронців говорити про те, хто передавав гроші, хто є ймовірним замовником, а також про причетність високопосадовців до цієї справи. На жаль, все це відбувається через суспільний тиск. Як ми бачимо, там, де немає резонансу – немає реакції правоохоронців.

Більше – дивіться у програмі.

Нагадаємо, 4 грудня 2016 року у селі Княжичі під Києвом поліцейські та служба охорони відкрила перестрілку між собою, намагаючись затримати банду грабіжників. Тоді внаслідок інциденту загинули 5 правоохоронців.