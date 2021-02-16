В Москве 14-летняя девушка выпрыгнула с 14 этажа дома. После падения она осталась в сознании.

Детали инцидента в Москве

Происшествие случилось в доме на улице Братиславской в столице России.

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Девушка приземлилась на автомобиль. Она была в сознании и даже успела пообщаться с водителем. Рассказала, что прыгнула сама.

Впоследствии ребенка отвезли в больницу.

Другой москвичке так не повезло

15 февраля в Москве случился еще один подобный инцидент. Из окна 16 этажа дома на улице Новокосинской выпала девушка, которая сидела на подоконнике и махала ногами. Она приземлилась на крышу перед входом в подъезд.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшая была в тяжелом состоянии, а за ее жизнь боролись медики. Спасти девушку не удалось – она умерла в отделении реанимации.