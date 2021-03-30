В Подмосковье, в коттеджном поселке Вешки, полиция пыталась задержать мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия. Он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу.

Полицейские пришли к 60-летнему мужчине домой с постановлением суда. Его вручили жене подозреваемого и захотели осмотреть дом.

Тем временем В Харькове мужчина стрелял из окна многоэтажки ради развлечения

Стрельба в Подмосковье: что известно

Тогда, когда полицейские зашли на участок, подозреваемый начал стрелять из окна из автоматического оружия и кидаться гранатами.

Всего мужчина использовал не менее 20 гранат.

Мужчина устроил взрыв, после начался пожар. Через некоторое время раздались еще несколько взрывов.

Один спецназовец получил ранение в ногу, однако его жизни ничего не угрожает.

В доме на момент начала стрельбы находились ребенок и трое взрослых – родственники стрелка. Позже они покинули дом.

Мужчина же отказался сдаваться и более 9 часов вел стрельбу.

Дом обстреляли, в нем вспыхнул пожар: смотрите видео

Дом охватил пожар

Мужчина один остался в охваченном огнем доме. По предварительным данным, он погиб. Источник в полиции сообщил, что нападавший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами. Это привело к пожару, который охватил верхний этаж, где находился злоумышленник.

По его словам, пожар никто не тушил, потому что дом может быть наполнен взрывчаткой и гранатами. Это могло угрожать жизни пожарных. После того как пожар потухнет, в коттедже начнет работать оперативно-следственная группа. Поселок оцепили, туда стянули силы полиции и Росгвардии.

В отношении мужчины, которого как сообщают СМИ, зовут Владимир Барданов, вели несколько исполнительных производств. В частности речь идет о налоговых долгах на 148 тысяч рублей.