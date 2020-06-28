Россия могла платить талибам за убийство американцев: Трамп заявил, что не знал этого
Российская разведка предположительно предлагала талибам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане. В Белом доме подчеркнули, что главу США Дональда Трампа не информировали об этом.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макенані, ни Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не имели таких данных.
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Россияне могли платить талибам за убийство американцев
Как пишет издание The New York Times, американские спецслужбы еще несколько месяцев назад пришли к выводу: Россия обещала талибам премии за убийство американцев. Данные спецслужб США базировались частично на допросах пленных афганских боевиков. Издание указывало, что Трамп еще с марта 2020 года имел эту информацию.
Байден осудил Трампа
Этим воспользовался бывший вицепрезидент США и оппонент Трампа на президентских выборах Джо Байден. Он обвинил Трампа в отсутствии реакции.
Также Байден сказал, что Трамп "знал об этом месяцами" и делал "хуже, чем ничего". По его словам, глава США "продолжил свою тревожную кампанию уважения и очарования Владимиром Путиным".
Напоследок Байден заявил, что в случае его избрания на выборах 3 ноября "Путин ответит, и мы наложим на Россию серьезные санкции".
Джо Байден осудил отсутствие действий Трампа / Фото Getty Images
Реакция талибов
27 июня спикер талибов отверг все обвинения и отметил, что движение "Талибан" не нуждается в посторонних указаниях в определении целей.
Позиция России
Министерство иностранных дел России назвало сообщения американских СМИ иллюстрацией "низких интеллектуальных способностей пропагандистов американской разведки".
Актуально Путин считает, что может заставить Трампа плясать под свою дудку, – Болтон
Что войска США делают в Афганистане
- Военные США находятся в Афганистане еще с 2001 года. Американские военные вошли туда в ответ на теракт 11 сентября 2001 года.
- Лишь через 10 лет США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы.
- В то же время на территории Афганистана присутствуют силы НАТО, которые осуществляют невоенную миссию.
- С 2018 года, между США и "Талибаном" шли прямые переговоры о перемирии и прекращении насилия в Афганистане. В феврале 2020 года они завершились подписанием соглашения.
- Согласно ему, США и НАТО выведут все свои войска, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана, а правительство страны освобождает до 5 тысяч заключенных талибов в обмен на освобождение сотрудников сил безопасности.
- В то же время "Талибан" обязуется не использовать территорию Афганистана для нападений.