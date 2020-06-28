Российская разведка предположительно предлагала талибам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане. В Белом доме подчеркнули, что главу США Дональда Трампа не информировали об этом.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макенані, ни Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не имели таких данных.

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Россияне могли платить талибам за убийство американцев

Как пишет издание The New York Times, американские спецслужбы еще несколько месяцев назад пришли к выводу: Россия обещала талибам премии за убийство американцев. Данные спецслужб США базировались частично на допросах пленных афганских боевиков. Издание указывало, что Трамп еще с марта 2020 года имел эту информацию.

Байден осудил Трампа

Этим воспользовался бывший вицепрезидент США и оппонент Трампа на президентских выборах Джо Байден. Он обвинил Трампа в отсутствии реакции.

Также Байден сказал, что Трамп "знал об этом месяцами" и делал "хуже, чем ничего". По его словам, глава США "продолжил свою тревожную кампанию уважения и очарования Владимиром Путиным".

Напоследок Байден заявил, что в случае его избрания на выборах 3 ноября "Путин ответит, и мы наложим на Россию серьезные санкции".



Джо Байден осудил отсутствие действий Трампа / Фото Getty Images

Реакция талибов

27 июня спикер талибов отверг все обвинения и отметил, что движение "Талибан" не нуждается в посторонних указаниях в определении целей.

Позиция России

Министерство иностранных дел России назвало сообщения американских СМИ иллюстрацией "низких интеллектуальных способностей пропагандистов американской разведки".

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