Російська розвідка імовірно пропонувала талібам винагороду за вбивства американських військових в Афганістані. У Білому домі наголосили, що очільника США Дональда Трампа не інформували про це.

За словами речниці Білого дому Кейлі Макенані, ані Трамп, ані віцепрезидент Майк Пенс не мали таких даних. Про це повідомляє

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Росіяни могли платити талібам за вбивство американців

Як пише видання The New York Times, американські спецслужби ще кілька місяців тому дійшли висновку: Росія обіцяла талібам премії за вбивство американців. Дані спецслужб США базувалися частково на допитах полонених афганських бойовиків. Видання вказувало, що Трамп ще від березня 2020 року мав цю інформацію.

Байден засудив Трампа

Цим скористався колишній віцепрезидент США та опонент Трампа на президентських виборах Джо Байден. Він звинуватив Трампа у відсутності реакції.

Також Байден сказав, що Трамп "знав про це місяцями" і робив "гірше, ніж нічого". За його словами, очільник США "продовжив свою тривожну кампанію поваги й зачарування Володимиром Путіним".

Насамкінець Байден заявив, що у разі його обрання на виборах 3 листопада "Путін відповість, і ми накладемо на Росію серйозні санкції".



Джо Байден засудив відсутність дій Трампа / Фото Getty Images

Реакція талібів

27 червня речник талібів відкинув усі звинувачення і зазначив, що рух "Талібан" не потребує сторонніх вказівок у визначенні цілей.

Позиція Росії

Міністерство закордонних справ Росії назвало повідомлення американських ЗМІ ілюстрацією "низьких інтелектуальних здібностей пропагандистів американської розвідки".

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