С сенсационным "заявлением" выступила представительница МИД России Мария Захарова. Она обвинила украинских дипломатов в том, что они, мол, торгуют гражданством.
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Новый "фейк" от России озвучила Мария Захарова
По словам Захаровой, такой "услугой" пользуются нелегальные мигранты, которым упрощается получение рабочих виз ЕС. В Украине на очередное произведение российской пропаганды уже отреагировали.
МИД России запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого — создать дымовую завесу на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине,
– пояснил спикер МИД Украины Олег Николенко.
МИД России попытался прикрыть скандал с кокаином
13 декабря СМИ сообщили, что коллегия присяжных признала виновными 4 фигурантов этого дела. Им грозит до 25 лет лишения свободы.
"Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", – добавил Николенко.
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Главное о скандале с посольством России в Аргентине:
- Сразу 12 чемоданов с кокаином хранили в подсобных помещениях школы при посольстве России в Аргентине.
- Дело рассматривали в Дорогомиловском суде Москвы.
- Фигурантам инкриминировали перевезти 400 килограммов кокаина в Европу.
- Подсудимых признали виновными.
Текст публикации Елена Николенко:
МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого – создать дымовую завесу на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине.
Вчера СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов. Им грозит до 25 лет лишения свободы.
Напомню, дело касается попытки вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в Россию 400 килограммов кокаина на 35 миллионов евро.
Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела.