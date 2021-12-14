С сенсационным "заявлением" выступила представительница МИД России Мария Захарова. Она обвинила украинских дипломатов в том, что они, мол, торгуют гражданством.

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Новый "фейк" от России озвучила Мария Захарова

По словам Захаровой, такой "услугой" пользуются нелегальные мигранты, которым упрощается получение рабочих виз ЕС. В Украине на очередное произведение российской пропаганды уже отреагировали.

МИД России запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого — создать дымовую завесу на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине,

– пояснил спикер МИД Украины Олег Николенко.

МИД России попытался прикрыть скандал с кокаином

13 декабря СМИ сообщили, что коллегия присяжных признала виновными 4 фигурантов этого дела. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

"Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", – добавил Николенко.

Ранее МИД дал рекомендации украинским путешественникам через штамм Омикрон

Главное о скандале с посольством России в Аргентине:

Сразу 12 чемоданов с кокаином хранили в подсобных помещениях школы при посольстве России в Аргентине.

Дело рассматривали в Дорогомиловском суде Москвы.

Фигурантам инкриминировали перевезти 400 килограммов кокаина в Европу.

Подсудимых признали виновными.

Текст публикации Елена Николенко:

МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого – создать дымовую завесу на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине.

Вчера СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

Напомню, дело касается попытки вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в Россию 400 килограммов кокаина на 35 миллионов евро.

Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела.