З сенсаційною "заявою" виступила представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона звинуватила українських дипломатів у тому, що вони, мовляв, торгують громадянством.
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Новий "фейк" від Росії озвучила Марія Захарова
За словами Захарової, такою "послугою" користуються нелегальні мігранти, яким спрощується отримання робочих віз ЄС. В Україні на черговий витвір російської пропаганди вже відреагували.
МЗС Росії запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого — створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині,
– пояснив речник МЗС України Олег Ніколенко.
МЗС Росії спробувало прикрити скандал з кокаїном
13 грудня ЗМІ повідомили, що колегія присяжних визнала винних 4 фігурантів цієї справи. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі.
"Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", – додав Ніколенко.
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Головне про скандал з посольством Росії в Аргентині:
- Одразу 12 валіз з кокаїном зберігали у підсобних приміщеннях школи при посольстві Росі в Аргентині.
- Справу розглядали у Дорогомилівському суді Москви.
- Фігурантам інкримінували перевезти 400 кілограмів кокаїну до Європи.
- Підсудних визнали винними.
Текст публікації Олена Ніколенка: