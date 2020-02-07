Россия будет раздавать гражданство: в чем опасность и как живет остальной мир

Отношение к гражданству нескольких стран у одного человека в мире разное. Где-то такое разрешено, где-то – нет. 24 канал сравнил, где больше шансов получить два паспорта.

Россия хочет упростить получение гражданства: почему это опасно



Паспорт Российской Федерации / Фото Getty Images

Российский кейс заслуживает отдельного рассмотрения. Де-юре, в РФ разрешено второе гражданство, если о нем сообщено власти. Но так не было де-факто. Теперь эта система, которая была ранее способом давления на нелегальных мигрантов, может измениться, а сам институт – пройти реформирование.

Как результат, процедуру приема в гражданство России для иностранцев должны существенно упростить, сообщают СМИ. Особенно это будет касаться высококвалифицированных кадров и людей без гражданства. Это может действовать также для лиц, являющихся носителями русского языка.

Что изменится в законе о российском гражданстве?Правительство должно внести изменения в соответствующий закон, а Госдума – проголосовать за него (должно произойти уже до конца февраля). Технически, должны признать утратившим силу пункт "г" статьи 13 закона о гражданстве. Согласно ему, одним из ключевых условий получения гражданства РФ является отказ от паспорта другой страны. Также, могут уйти в прошлое норма о подтверждении законности доходов. С 2019 года, вид на жительство в РФ стал бессрочным, хотя ранее составлял 5 лет.

Все эти движения были вызваны поставленной задачей от президента Владимира Путина создать условия для принятия в гражданство РФ 5-10 млн человек. Реализацией занимается специальная рабочая группа, созданная в марте 2019 года. Опасность этой идеи в том, что она может быть использована для последующей выдачи паспортов жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Приднестровья и даже материковой Украины, не говоря уже об аннексированном Россией Крыму.

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В Приднестровье люди получили паспорта Молдовы, потому что тогда не могли получить российские документы. С другой стороны, Путин внес в Конституцию РФ предложение: люди с другим гражданством или видом на жительство в другой стране не смогут становиться в России судьями, госслужащими и парламентариями.

Где в Европе можно получить двойное гражданство?

Сейчас в мире существует только Конвенция Совета Европы "О сокращении случаев нескольких гражданств и относительно воинской повинности в случаях нескольких гражданств". Созданная еще в 1968 году, она имеет целью сократить, насколько возможно, количество двойных гражданств в мире.

Но в основном, этот процесс регулируется исключительно внутренним законодательством соответствующих стран. Даже если у человека есть несколько паспортов, на территории каждого государства он считается прежде всего их гражданином (такая практика существует и в Украине).

Стран, где правительство позволяет несколько гражданств на самом деле большинство. В Европе это Албания, Армения (с некоторыми условиями), Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Люксембург, Македония (через договоренность с ней также и Черногория), Мальта, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Швеция, Швейцария, Турция и Испания (должны сообщать властям о другом паспорте), Великобритания, Лихтенштейн (только гражданам с рождения). К тому же, в некоторых странах Старого и Нового Света гражданство можно приобрести (или значительно сократить время для вступления в него) через инвестиции, брак или приобретение недвижимости.

Но есть государства, где частично или полностью двойное гражданство запрещено. Среди них в Европе: Андорра, Азербайджан (президент может предоставить гражданство с правом хранить другое лишь за особые заслуги), Беларусь, Монако, Сан-Марино, Словакия (только для граждан по рождению или через брак). Новым гражданам княжества Лихтенштейн также надо отказаться от другого паспорта.

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Также есть категория европейских стран, где получение паспорта зависит от отдельных условий. Например, Австрия позволяет два паспорта если человек получает их с рождения, или не может отказаться от него по законам своего государства (нельзя лишить гражданства, если результатом будет безгражданство). По схожей схеме действует и Эстония. Но если натурализованные граждане прибалтийской страны отправятся еще на другое гражданство, то потеряют эстонский паспорт. Их соседи литовцы имеют интересное условие: два документа могут иметь только те, кто получили зарубежное и литовское гражданство по праву рождения до 21-го года!

В Боснии, например, существует юридическая коллизия: закон двойное гражданство позволяет, тогда как Дейтонские соглашения (на основе которых была остановлена ​​война и сейчас сохраняется мир в стране) это запрещают, кроме случаев, когда есть двустороннее соглашение между правительствами. В соседней Хорватии, два паспорта могут иметь исключительно этнические хорваты, которые стали гражданами. И то, они рассматриваются лишь как граждане Хорватии. Если человек проходит через натурализацию, он должен сдать другой паспорт.

А вот в Грузии все зависит от президента, обычно двойное гражданство не разрешено: "Если президент нашел человека важного для национальных интересов Грузии, он может предоставить ей гражданство, включая двойное". В Германии, два паспорта получает только гражданин ЕС или Швейцарии. В других случаях (при редких исключениях в отношении отдельных стран), второй документ сдается. Польша считает своих граждан с двумя паспортами только гражданами Польши.

Страны, где сложнее всего получить гражданство

В мире есть государства, которые сознательно ограничивают иммиграцию или имеют такие законы, по которым иностранцам довольно сложно получить гражданство. В последнем разделе статьи рассмотрим некоторые из них.

Ватикан: микроскопическая католическая теократия имеет только 800 резидентов и 450 граждан. Гражданство может быть временным и зависеть от того, сколько человек работает в Курии. Паспорт можно получить разве что если вы – кардинал, который живет в Ватикане или Риме.



Здание парламента Палау / Фото Wikipedia

Палау: государство в Океании, которое находится в свободной ассоциации с США, население которой составляет лишь 21 тысяча человек, не дает возможности получить гражданство через натурализацию или проживание. Только из-за происхождения. Двойное гражданство запрещено.

Лихтенштейн: миграционная политика этого карликового княжества уже упоминалась выше. Но чтобы иметь паспорт, надо прожить в стране 30 лет. Если вы несовершеннолетний, то до 21 года каждый из них считается за два.

Если взять брак с гражданином/кой и живете в Лихтенштейне, то срок сокращается до 5 лет супружеской жизни. 30 лет надо прожить и чтобы получить паспорт республики Сан-Марино и ОАЭ (если не граждане Омана, Катара или Бахрейна, тогда 3 года). В Экваториальной Гвинее этот срок возрастает до почти невозможных 40 лет.



Королевская чета Бутана / Фото Getty Images

Бутан: гималайское королевство, которое было закрыто для туристов до 1974 года и сейчас впускает их довольно мало, ради сохранения природы. Чтобы получить этот экзотический паспорт, надо прожить в стране 15 лет, никогда не критиковать и не обижать институт королевской семьи и государство. И то, Бутан может отказать без объяснения причин.

Китай: большой дракон Азии только позволяет стать гражданином, если человек уже имеет китайцев родственников или имеет "другие легитимные причины". Во всех остальных случаях шансы на гражданство КНР крайне низкие.

Кувейт: можно претендовать только если вы мусульманин (по рождению или сознательному переходу в веру), прожили 20 лет в стране (15 для арабов по рождению), свободно владеете арабским языком. Если Ислам это не первая ваша вера, вы должны активно ее практиковать 5 лет. Почти такие же условия действуют и в Саудовской Аравии.

Как видим, есть некоторые необычные страны, где получение паспорта может длиться всю жизнь. В других случаях, оно обычно проще.