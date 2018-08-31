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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Россия собирается расследовать убийство Захарченко как "терроризм"

122 Читати новину українською
Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации / Фото из открытых источников

В следственном комитете Российской Федерации заявили, что готовы максимально содействовать пророссийским боевикам в проведении расследования по убийству главаря сепаратистов Александра Захарченко.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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По факту совершения взрыва 31 августа в одном из кафе города Донецка, в результате которого погиб глава "Донецкой народной республики" Захарченко и были ранены "министр доходов и сборов" Тимофеев и неизвестная девушка, в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361 УК Российской Федерации (акт международного терроризма, который повлек причинение смерти человеку),
– говорится в сообщении.

В Следственном комитете России отмечают, что действия неизвестных лиц, которые привели к взрыву, подвергли опасности жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, которые находились вблизи места инцидента.

В сообщении комитета также говорится, что Россия готова оказать помощь в расследовании преступления, основываясь на международном опыте расследования террористических актов.

Напомним, лидера сепаратистов Донбасса Александра Захарченко убили 31 августа в центре оккупированного Донецка. Вместе с ним ранили еще трех сепаратистов. 24 канал собрал всю информацию об убийстве Захарченко, которая известна на этот момент.

Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Захарченко Новости России
Источник: 24 Канал
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