Около 13 часов оккупанты коварно попали из ракетных систем залпового огня по торговому центру Никополя. Обстрел из тяжелой артиллерии длился почти целый день и после полуночи.
Смотрите также В Запорожье раздались громкие взрывы
Оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО
Полицейские совместно с другими специальными службами сразу же прибыли на место обстрела и стали оказывать людям первую помощь. Они эвакуировали раненых.
Также полицейские Никополя показали первые минуты после обстрела и зафиксировали тяжелые последствия российской атаки.
Полицейские показали первые минуты после обстрела Никополя: смотрите видео
В результате очередной российской атаки были травмированы люди, повреждено здание торгового центра, админздание, учебное заведение, магазин, частное предприятие, пятиэтажный жилой дом и частные дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, также оборваны газопроводы и линии электросетей.
Россияне обстреляли Никополь: подробности
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информировал, что россияне 11 сентября четыре за день обстреляли Никополь. По городу прилетело более трех десятков снарядов из РСЗО и тяжелой артиллерии.
Трое мужчин, пострадавших из-за атаки агрессора, остаются в больнице. Речь идет о мужчинах 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Как информировал Сергей Лысак, к вечеру враг снова атаковал Никополь, а ночью – обстрелял Марганец. Оккупанты применили тяжелую артиллерию.
Выросло количество жертв ракетной атаки по Константиновке
- 6 сентября около 14 часов армия России обстреляла город Константиновка. В результате удара были повреждены и разрушены примерно два десятка магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж многоквартирного дома.
- Количество погибших в результате атаки по Константиновке возросла до 17. Ночью 11 сентября женщина, получившая ранение, скончалась в больнице, она находилась в критическом состоянии.
- Всего известно 37 раненых в результате атаки. Самому младшему убитому было 18 лет, самой старшей – 83.