Около 13 часов оккупанты коварно попали из ракетных систем залпового огня по торговому центру Никополя. Обстрел из тяжелой артиллерии длился почти целый день и после полуночи.

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Оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО

Полицейские совместно с другими специальными службами сразу же прибыли на место обстрела и стали оказывать людям первую помощь. Они эвакуировали раненых.

Также полицейские Никополя показали первые минуты после обстрела и зафиксировали тяжелые последствия российской атаки.

Полицейские показали первые минуты после обстрела Никополя: смотрите видео

В результате очередной российской атаки были травмированы люди, повреждено здание торгового центра, админздание, учебное заведение, магазин, частное предприятие, пятиэтажный жилой дом и частные дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, также оборваны газопроводы и линии электросетей.

Россияне обстреляли Никополь: подробности

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информировал, что россияне 11 сентября четыре за день обстреляли Никополь. По городу прилетело более трех десятков снарядов из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Трое мужчин, пострадавших из-за атаки агрессора, остаются в больнице. Речь идет о мужчинах 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Как информировал Сергей Лысак, к вечеру враг снова атаковал Никополь, а ночью – обстрелял Марганец. Оккупанты применили тяжелую артиллерию.

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