6-летняя девочка тяжело ранена. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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Враг обстрелял Никопольщину
По словам главы региона, враг семь раз накрыл район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии.
На мирный Никополь оккупанты выпустили более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом и ранил 6-летнюю девочку и ее маму.
Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые,
– отметил Резниченко.
Из-за атаки в городе изуродованы более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.
В Марганецкой и мирской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняют.
Никопольщина оказалась под обстрелами / фото Валентин Резниченко
Россияне атакуют Днепропетровщину: последние новости
- В течение ночи против 9 октября враг атаковал Никопольский район почти 70 смертоносными снарядами.
- Россияне 11 октября обстреляли Никополь и использовали зажигательные боеприпасы.
- Дроны-камикадзе 8 октября впервые атаковали Никополь. Об угрозе власти сообщали дважды за утро.
- Валентин Резниченко сообщал, что 11 октября оккупанты ударили ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. В результате обстрелов есть серьезные разрушения.
- 10 октября после атаки 15 пассажиров автобуса оказались возле эпицентра взрыва российской ракеты в Днепре. Сейчас они находятся в больнице.
Напомним, что в Днепре сотрудники СБУ разоблачили корректировщика вражеского огня по городу. Им оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы. После начала войны вражеский агент остался в Днепре для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов.
Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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