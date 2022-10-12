6-летняя девочка тяжело ранена. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Враг обстрелял Никопольщину

По словам главы региона, враг семь раз накрыл район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии.

На мирный Никополь оккупанты выпустили более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом и ранил 6-летнюю девочку и ее маму.

Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые,

– отметил Резниченко.

Из-за атаки в городе изуродованы более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

В Марганецкой и мирской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняют.

Никопольщина оказалась под обстрелами / фото Валентин Резниченко

Россияне атакуют Днепропетровщину: последние новости

В течение ночи против 9 октября враг атаковал Никопольский район почти 70 смертоносными снарядами.

Россияне 11 октября обстреляли Никополь и использовали зажигательные боеприпасы.

Дроны-камикадзе 8 октября впервые атаковали Никополь. Об угрозе власти сообщали дважды за утро.

Валентин Резниченко сообщал, что 11 октября оккупанты ударили ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. В результате обстрелов есть серьезные разрушения.

10 октября после атаки 15 пассажиров автобуса оказались возле эпицентра взрыва российской ракеты в Днепре. Сейчас они находятся в больнице.

Напомним, что в Днепре сотрудники СБУ разоблачили корректировщика вражеского огня по городу. Им оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы. После начала войны вражеский агент остался в Днепре для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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