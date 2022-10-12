6-річна дівчинка важко поранена. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Важливо Окупанти обстрілюють Нікополь запалювальними боєприпасами: відео воєнного злочину

Ворог обстріляв Нікопольщину

За словами очільника регіону, ворог сім разів накрив район вогнем з "Градів" та важкої артилерії.

На мирний Нікополь окупанти випустили понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок і поранив 6-річну дівчинку та її маму.

Вони й ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі,

– зазначив Резніченко.

Через атаку у місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюють.

Нікопольщина опинилась під обстрілами / фото Валентин Резніченко

Росіяни атакують Дніпропетровщину: останні новини

Упродовж ночі проти 9 жовтня ворог атакував Нікопольський район майже 70 смертоносними снарядами.

Росіяни 11 жовтня обстріляли Нікополь та використали запалювальні боєприпаси.

Дрони-камікадзе 8 жовтня вперше атакували Нікополь. Про загрозу влада повідомляла двічі за ранок.

Валентин Резніченко повідомляв, що 11 жовтня окупанти вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Внаслідок обстрілів є серйозні руйнування.

10 жовтня після атаки 15 пасажирів автобуса опинилися біля епіцентру вибуху російської ракети у Дніпрі. Нині вони перебувають у лікарні.

Нагадаємо, що у Дніпрі співробітники СБУ викрили корегувальника ворожого вогню по місту. Ним виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви. Після початку війни ворожий агент залишився у Дніпрі для проведення підривної діяльності на користь окупантів.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд вже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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