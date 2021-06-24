Відео з рівненського тролейбуса оприлюднили у мережі. На ньому дівчина роздягнулася, а її подруга зафіксувала це на камеру.
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Дівчина зняла одяг у тролейбусі
Усе розпочинається з того, що дівчина з камерою каже до своєї подруги: "Катя, а слабо у троліку роздітись". Та у відповідь заявляє, що "ні, не слабо". Після цього дівчина починає знімати зі себе верхній одяг та залишається тільки у купальнику та кедах.
Далі на прохання подруги вона дефілює тролейбусом.
Реакція кондукторки
І якщо пасажира тролейбуса майже не реагують на витівку дівчат, то кондукторка поспішає зі зауваженням. Однак жінку турбує не оголений вигляд однієї із них, а відсутність маски.
Я питаю, де ваша маска, Що це робиться? Так, маску одягла бігом,
– каже вона.
Дівчина на це ніяк не реагує, тому кондукторка закликає висадити дівчат на наступній зупинці.
У Рівному дівчина роздяглася у тролейбусі: дивіться відео
На зауваження кондуктора тролейбуса дівчина не реагувала.