Самоубийство из-за фильма: в Турции назвали вероятную причину смерти украинки
Вблизи турецкого Бодрума на арендованной вилле нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Предполагаемая причина смерти – самоубийство под влиянием фильма.
Версия самоубийства под влиянием фильма
В полиции Турции рассматривают различные версии трагической гибели молодой украинки. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.
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Велика вероятность того, что якобы Новицкая совершила самоубийство под влиянием фильма "Между смертью и жизнью". Вместо того, чтобы заклеивать рот изолентой, как в фильме, девушка могла попытаться покончить с собой с помощью веревки, которую она сделала из полиэтиленового пакета.
Детали о последних днях жизни украинки
После просмотра камер наружного наблюдения стало понятно, что в полдень 31 декабря женщина заказывала еду. К ее вилле приехал курьер, она вышла на улицу и забрала доставку. После этого украинка больше не выходила на улицу, к ней тоже никто не приходил.
Последний раз, когда я видел ее, она была в белом халате, красиво одета и улыбалась. Не было никаких подозрительных признаков, таких как синяки на лице. Все, кто заходит и покидает территорию, постоянно авторизуются,
– рассказал охранник коттеджного комплекса.
По данным следствия, все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки. Это может свидетельствовать лишь о том, что девушка совершила самоубийство.
В ходе расследования правоохранители нашли веревку, шарф и древесный уголь, готово к сжиганию. Полиция предполагает, что Новицкая совершила самоубийство с помощью этих предметов.
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Что стало причиной самоубийства девушки
Полиция сообщила, что Новицкая определенный период страдала от головной боли, поэтому часто ездила на лечение в Украину. Есть предположение, что она могла покончить с жизнью из-за постоянных мигреней.
Тело украинки сразу после вскрытия в морге Турции отправили на родину для захоронения.
Что известно о гибели украинки
- Мать погибшей не смогла связаться с дочерью 30 декабря и попросила соседей проверить все ли в порядке.
- Полиция нашла девушку мертвой на арендованной вилле. На ее руках были наручники, а на голове – пакет.
- Кроме самоубийства полиция рассматривает версию, что украинку мог убить ее парень.
- Тело девушки отправили в Институт судебной медицины чтобы установить причину смерти.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что погибшая Кристина Новицкая – украинка.
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