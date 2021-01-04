Вблизи турецкого Бодрума на арендованной вилле нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Предполагаемая причина смерти – самоубийство под влиянием фильма.

Версия самоубийства под влиянием фильма

В полиции Турции рассматривают различные версии трагической гибели молодой украинки. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

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Велика вероятность того, что якобы Новицкая совершила самоубийство под влиянием фильма "Между смертью и жизнью". Вместо того, чтобы заклеивать рот изолентой, как в фильме, девушка могла попытаться покончить с собой с помощью веревки, которую она сделала из полиэтиленового пакета.

Детали о последних днях жизни украинки

После просмотра камер наружного наблюдения стало понятно, что в полдень 31 декабря женщина заказывала еду. К ее вилле приехал курьер, она вышла на улицу и забрала доставку. После этого украинка больше не выходила на улицу, к ней тоже никто не приходил.

Последний раз, когда я видел ее, она была в белом халате, красиво одета и улыбалась. Не было никаких подозрительных признаков, таких как синяки на лице. Все, кто заходит и покидает территорию, постоянно авторизуются,

– рассказал охранник коттеджного комплекса.

По данным следствия, все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки. Это может свидетельствовать лишь о том, что девушка совершила самоубийство.

В ходе расследования правоохранители нашли веревку, шарф и древесный уголь, готово к сжиганию. Полиция предполагает, что Новицкая совершила самоубийство с помощью этих предметов.

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Что стало причиной самоубийства девушки

Полиция сообщила, что Новицкая определенный период страдала от головной боли, поэтому часто ездила на лечение в Украину. Есть предположение, что она могла покончить с жизнью из-за постоянных мигреней.

Тело украинки сразу после вскрытия в морге Турции отправили на родину для захоронения.

Что известно о гибели украинки