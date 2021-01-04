Поблизу турецького Бодрума на орендованій віллі знайшли мертвою 25-річну українку Христину Новицьку. Ймовірна причина смерті – самогубство під впливом фільму.

Версія самогубства під впливом фільму

У поліції Туреччини розглядають різні версії трагічної загибелі молодої українки. Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

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Велика ймовірність того, що нібито Новицька вчинила самогубство під впливом фільму "Між смертю і життям". Замість того, щоб заклеювати рот ізолентою, як у фільмі, дівчина могла спробувати накласти на себе руки за допомогою мотузки, яку вона зробила з поліетиленового пакета.

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Після перегляду камер зовнішнього спостереження стало зрозуміло, що в полудень 31 грудня жінка замовляла їжу. До її вілли приїхав кур'єр, вона вийшла на вулицю і забрала доставку. Після цього українка більше не виходила на вулицю, до неї теж ніхто не приходив.

Востаннє, коли я бачив її, вона була у білому халаті, красиво одягнена і посміхалася. Не було ніяких підозрілих ознак, таких як синці на обличчі. Всі, хто заходить і залишає територію, постійно авторизуються,

– розповів охоронець котеджного комплексу.

За даними слідства, всі три замки сталевих дверей вілли були зачинені зсередини, а на вікнах були залізні решітки. Це може свідчити лише про те, що дівчина вчинила самогубство.

Під час розслідування правоохоронці знайшли мотузку, шарф та деревне вугілля, готове до спалювання. Поліція припускає, що Новицька скоїла самогубство за допомогою цих предметів.

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Що стало причиною самогубства дівчини

Поліція повідомила, що Новицька певний період страждала від головного болю, тому часто їздила на лікування до України. Є припущення, що вона могла покінчити з життям через постійні мігрені.

Тіло українки одразу після розтину в морзі Туреччини відправили на батьківщину для поховання.

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