Женщины в истории имели большое влияние на события. Но не все женщины отличились положительно, некоторые запомнились своей жестокостью. О самых известных жестоких женщинах в истории – читайте в материале 24 канала.

Эти женщины отличаются особой жестокостью, некоторые так удерживали свою власть, а некоторые делали это ради собственного наслаждения, отмечает 24 канал.

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4 самые жестокие женщины

Дракониха Ци Си

Ци Си – императрица династии Цин. Жизнь императрицы была сложной, сначала она была наложницей самого низкого ранга во дворце.

Император выбрал Ци Си для того, чтобы она родила наследника. Ее прозвали "драконихой" еще до того, как она получила титул императрицы. Родив наследника, она самостоятельно отбирала наложниц для императора, а затем убивала тех, кто становился ему близкой. Ци Си организовала кровавую кампанию террора против европейцев и христианских миссионеров.

Считается, что Ци Си настолько боялась конкурентов, что даже приложила руку к смерти сына, невестки и даже племянника.

Дракониха Ци Си / Фото: spletnik.ru

Кровавая графиня Баторий

Елизавета Баторий – венгерская графиня, фигура которой окутана легендами. О ней упоминается даже в книге рекордов Гиннеса как о самой массовой женщине-убийце, хотя и точное количество ее жертв неизвестно.

По одной из легенд, Елизавета Батори ударила свою служанку по лицу. Кровь из носа молодой горничной попала на кожу, и Елизавете Батори показалось, что кожа помолодела. И с этого времени она начала принимать ванны, которые были наполнены кровью молодых девушек.

Кровавая леди Баторий / Фото: picuki.co

Еще одна версия была такой: служанка расчесывала волосы графини и случайно дернула. Это разозлило Елизавету Батори и она ударила молодую женщину. На руках графини осталась кровь, и ей показалось, что кожа рук стала более нежной. После этого она начала приглашать во дворец юных и красивых девушек, уверяя их родителей, просто хочет научить девушек аристократическим манерам. Но на самом деле, графиня замыкала детей в подвале, зверски издевалась: подвешивала на крюки, резала ножницами – чтобы больше собрать крови.

Портрет Елизаветы Баторий / Фото: texsnab.pp.ru

Салтычиха

Салтычиха, а точнее Салтыкова Дарья – это известная российская помещица, которая убила около 130 человек.

Она издевалась и била девушек, молодых женщин, служанок. Только две жертвы Салтычихи были мужского пола – это маленький мальчик и мужчина, которые стали свидетелем ее преступлений.

Салтычиха придирчиво относилась к работе служанок, было много претензий по чистоте пола или выстиранной одежды. Свою жертву она била сначала сама, а потом плетьми били слуги – чаще всего до смерти.

Салтычиха / Фото: ua.inform.tk

"Бухенвальдская ведьма"

Ильзе Кох – жесточайшая нацистская преступница, она делала сувениры из человеческой кожи.

При правлении Адольфа Гитлера Кох вступила в ряды НСДАП. Впоследствии ее муж Карл Кох назначил ее на должность старшего надзирателя среди охранников женского пола.

Ильзе Кох придумывала адские пытки над заключенными лагеря, она заставляла их мыть дорожки зубной щеткой, а тех, кто не укладывался в отведенные сроки – беспощадно била кнутом. Как нетрудно догадаться, удары плетью доставались каждому.

Она также насиловала мужчин-заключенных, заставляла их подчиняться любым ее приказам. При рассмотрении дела против Ильзе Кох ее назвали "Бухенвальдской ведьмой".

Бухенвальдская ведьма / Фото: techpedia.pl