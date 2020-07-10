Жінки в історії мали великий вплив на події. Але не всі жінки відзначились позитивно, дехто запам'ятався своєю жорстокістю. Про найвідоміших жорстоких жінок в історії – читайте у матеріалі 24 каналу.

Ці жінки відрізняються особливою жорстокістю, дехто так стримував свою владу, а дехто робив це заради власної насолоди, зазначає 24 канал.

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4 найжорстокіші жінки

Дракониха Ци Сі

Ци Сі імператриця династії Цін. Життя імператриці було складним, спочатку вона була наложницею найнижчого рангу у палаці.

Імператор обрав Ци Сі для того, щоб вона народила спадкоємця. Її прозвали "драконихою" ще до того, як отримала титул імператриці. Народивши спадкоємця, вона самостійно відбирала наложниць для імператора, а потім вбивала тих, хто ставав йому близьким. Ци Сі також організувала криваву кампанію терору проти європейців і християнських місіонерів.

Вважається, що Ци Сі настільки боялась конкурентів, що приклала навіть руку до смерті сина, невістки і навіть племінника.



Дракониха Ци Сі / Фото: spletnik.ru

Кривава графиня Баторі

Єлизавета Баторі – угорська графиня, постать якої окутана легендами. Про неї згадується навіть у книзі рекордів Гіннеса, як наймасовіша жінка-вбивця, хоч і точна кількість її жертв невідома.

За однією з легенд, Єлизавета Баторі вдарила свою служницю по обличчю. Кров з носа молодої покоївки потрапила на шкіру, і Єлизаветі Баторі здалось, що шкіра омолоділа. І з цього часу вона почала приймати ванни, які були наповнені кров’ю молодих дівчат.



Кривава леді Баторі / Фото: picuki.co

Ще одна версія була такою: служниця розчісувала волосся графині і випадково смикнула. Це розлютило Єлізавету Баторі і вона вдарила молоду жінку. На руках графині залишилась кров, і їй здалось, що шкіра рук стала ніжнішою. Після цього вона почала запрошувати до палацу юних і красивих дівчат, запевняючи їхніх батьків, що просто хоче навчити юнок аристократичних манер. Але насправді, графиня замикала дітей у підвалі, по-звірячому знущалась: підвішувала на гаки, різала ножицями – щоб більше зібрати крові.



Портрет Єлізавети Баторій / Фото: texsnab.pp.ru

Салтичиха

Салтичиха, а точніше Салтикова Дар’я – це відома російська поміщиця, яка вбила близько 130 людей.

Вона знущалась і била дівчат, молодих жінок, служниць. Тільки дві жертви Салтичихи були чоловічої статі – це маленький хлопчик і чоловік, які стали свідком її злочинів.

Салтичиха придирливо відносилась до роботи служниць, було багато претензій щодо чистоти підлоги чи випраного одягу. Свою жертву вона била спочатку сама, а потім батогами били слуги – найчастіше до смерті.



Салтичиха / Фото: ua.inform.tk

"Бухенвальдська відьма"

Ільзе Кох – найжорстокіша нацистська злочинниця, вона виготовляла сувеніри з людської шкіри.

При правлінні Адольфа Гітлера Кох вступила до лав НСДАП. Згодом її чоловік Карл Кох призначив її на посаду старшого наглядача серед охоронців жіночої статі.

Ільза Кох вигадувала пекельні тортури над в’язнями табору, вона змушувала їх мити доріжки зубною щіткою, а тих, хто не вкладався у відведений термін – нещадно била батогом. Як неважко здогадатись, удари батогом діставалися кожному.

Вона також ґвалтувала чоловік-в’язнів, змушувала їх підкорятися будь-яким її наказам. Під час розгляду справи проти Ільзи Кох її назвали "Бухенвальдською відьмою".



Бухенвальдська відьма / Фото: techpedia.pl