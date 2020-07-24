Служба безопасности Украины идентифицировала и объявила в розыск всех российских наемников, которые устроили засаду украинским воинам во время освобождения Лисичанска. Тогда, 23 июля 2014 года, из-за коварного обстрела боевиков погибли 4 украинских воина.

Для установления всех обстоятельств следователи обработали большой массив материалов, провели десятки экспертиз, опросили многих свидетелей и потерпевших, рассказали в СБУ.

Стоит знать Кости вырезали, тело разорвали: боевики зверски издевались над телом медика Илина (18+)

Что произошло 23 июля 2014 года

Накануне боевики после ожесточенных боев бежали из Лисичанска. Уже 23 июля в город входили Вооруженные силы Украины. Впрочем, как выяснилось, там осталась еще небольшая группа российских наемников.

Последние, прикрываясь мирными жителями, устроили засаду и начали обстрел украинских военных. Вследствие коварного обстрела погибли 4 украинских бойца.

Из группы российских наемников тоже были потери. Зато те боевики, которые уцелели, впоследствии тоже бежали из Лисичанска. 24 июля город был полностью освобожден.

Кто из боевиков причастен к провокации:

россиянин с позывным "Волк" – житель Электрогорска Московской области, боевик группировки "Сибиряки";

россиянин с позывным "Ведун" – житель Электрогорска Московской области, боевик группировки "Сибиряки";

трое местных жителя – жители Лисичанска и Счастья, все проходили военную подготовку на полигонах в Ростовской области.

Кто из украинских воинов погиб в той битве:

Василий Спасенов – подполковник ВСУ, служил в 51 ОМБр, один из командиров операции по освобождению Лисичанска, родился в Сумской области, на момент гибели ему было 39 лет.

– подполковник ВСУ, служил в 51 ОМБр, один из командиров операции по освобождению Лисичанска, родился в Сумской области, на момент гибели ему было 39 лет. Александр Радиевский – полковник (посмертно генерал-майор) Нацгвардии, был командиром 21 ОБрОГП, родом из Кривого Рога, на момент гибели ему было 44 года.

– полковник (посмертно генерал-майор) Нацгвардии, был командиром 21 ОБрОГП, родом из Кривого Рога, на момент гибели ему было 44 года. Павел Сницар – подполковник (посмертно полковник) Нацгвардии, командир Кировоградского стрелкового батальона 21 ОБрОГП, родом из Кировоградской области, погиб в 38 лет.

– подполковник (посмертно полковник) Нацгвардии, командир Кировоградского стрелкового батальона 21 ОБрОГП, родом из Кировоградской области, погиб в 38 лет. Игорь Коцяр – солдат срочной службы 21 ОБрОГП, стрелок, родом из Кривого Рога, погиб всего в 20 лет.



Сницар, Радиевский, Спасенов и Коцяр (слева на право) / Коллаж 24 канала