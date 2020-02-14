Секс и Первая мировая война: неожиданные факты об интимной жизни на фронте

Первая Мировая война в Европе стала отправной точкой трансформации тогдашнего представления о "нормальной" сексуальности. Социальные потрясения, связанные с войной создавали новые предпосылки для случайных, внебрачных и коммерческих сексуальных связей. Об основных попытках контроля за сексуальными инстинктами на фронте и в тылу во время большой войны – читайте далее.

Большая война в начале ХХ века поменяла лицо Европы. Жизнь миллионов людей часто разворачивалась на 180 градусов. Почти 70 миллионов мужчин отправились на фронт. Тем, кто остался дома пришлось отдавать время и здоровье на то, чем они раньше не занимались.

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Военное время заставило к работе на производстве привлекать женщин. Британки вместе с мужскими профессиями примерили на себе и их привычки.

Во время Первой мировой войны, если женщина сама идет в бар, то это означает, что она проститутка. И тут женщины начали ходить в бары женскими компаниями и знакомились с мужчинами,

– рассказал военный психолог, ветеран АТО Андрей Козинчук.

Мужчины, которые отправились на фронт, встретились с метаморфозами, которые затрагивали самые интимные стороны их жизни.

"Первый период это была эйфория. Писались письма женам со словами "я люблю" и так далее. А потом понятие семьи изменилось. Семья стала здесь, в окопах", – пояснил Козинчук.



В первые дни на фронте военные активно писали письма женам

Мужские сообщества, которые длительное время находятся в напряженном среде, имеют свои правила. К взрывам адреналина и тестостерона добавлялся и природный инстинкт – продолжение рода.

"Было несколько потребностей. Первая – внутренняя агрессия – потребность спустить пар, потому что очень много было драк, ссор. Вторая – неконтролируемые вещи – было очень большое количество венерических заболеваний. А венерические болезни идут совсем рядом с психологическим состоянием воина. То есть, он не такой активный, он пассивный, он боится, он переживает. Третья – казалось, что если это делать правильно, то воин будет эффективнее", – рассказал военный психолог.



Маркитантки – женщины, которые помогали солдатам во время войны

Поиск женской компании солдатами издавна вошел в практику европейских войн. Со времен Древнего Рима военные обозы сопровождали гражданские, которые помогали за деньги заботиться об удобстве быта во время похода. С XVIII женщин, которые, кроме продажи солдатам разнообразных товаров, стирали их одежду, ухаживали за ранеными, а также предоставляли сексуальные услуги, называли маркитантками.

Смотрите видео, как женщины помогали солдатам на фронте:

С началом новой войны все стороны конфликта негласно заботились и об интимной стороне жизни своих армий. По тогдашнему мнению – возможность разрядить напряжение в женской компании благотворно влияло на возвышенный боевой дух воина.

Как работали полевые бордели

Кайзеровский штаб, планируя операции, отправлял за войском "дома утешения" на колесах.

"Немцы, как люди с большой склонностью к системной работе и понимая необходимость военно-полевых борделей, эту систему все же наладили, в отличие от британцев или особенно от американцев", – отметил редактор исторического портала WAS Дмитрий Раевский.

Танцовщицы во время Первой мировой войны: видео

Еще одна причина появления передвижных публичных домов была в том, что немецкое командование опасалось, что французские "жрицы любви" с оккупированных территорий заинтересованы в заражении немецких солдат венерическими болезнями. Поэтому на западный фронт привозили своих – для офицеров отдельно, для солдат отдельно.

Бордели делились на офицерские и солдатские. Это не потому что у офицерских лучшие должны были быть. Это для того, чтобы не пересекались с солдатами, которые не очень любили офицеров,

– сказал Козинчук.

Высший офицерский состав мог иметь доступ к более дорогим проституткам, которые становились для них персональными спутницами. Для простого солдата предусматривалась минимальная порция досуга.



Бордели делились на офицерские и солдатские

"Кроме меня, в заведении было 18 женщин. Шестеро исключительно для офицеров. Женщинам, предназначенным для солдат, приходилось удовлетворять по меньшей мере 30 мужчин в течение дня, у "дам офицеров" было 25 клиентов в сутки. В своем журнале я вписывал порядковый номер каждого визита, а также имя женщины, номер комнаты и время начала и конца визита", – вспомнил бухгалтер полевого борделя в Валанси Эрвин Блюменфельд.



Проститутки должны были удовлетворить по меньшей мере 30 мужчин в течение дня

Цены на сексуальные услуги

У солдатских грез о нежности и шелковых пеньюарах было мало общего с реальностью.

"10 минут в солдатском борделе стоили 3 – 4 марки. То есть солдату надо было 3 – 4 дня, чтобы собирать на это дело. А через 10 минут его уже выгоняли, очередь была большая", – сказал Раевский.



10 минут в солдатском борделе стоили 3 – 4 марки

Бухгалтерия борделя быстро распределяла деньги.

"Один из свидетелей, немцев, говорил, что счастье стоило 4 марки – 1 менеджеру, 1 женщине и 2 на "Красный крест". То есть на "Красный крест" уходило больше, чем зарабатывала "жрица любви", – сказал психолог Козинчук.

Прибыв во Францию, британцы, канадцы и американцы встретили здесь хорошо выстроенную еще со времен Наполеона культуру посещения "жриц любви". Только в Париже работали 40 основных борделей, 5 тысяч профессионально лицензированных уличных ночных бабочек и еще 70 тысяч нелицензированных проституток. До 1917 года в 35 городах на Западном фронте или вблизи него работало по меньшей мере 137 домов утешения.

В Париже в то время работали 40 основных борделей

Переписка

Закрутить роман можно было и на расстоянии. Уже на первом этапе войны во Франции набрала популярность переписка. Французские женщины, чтобы отвлечь солдат от обстрелов, часто писали на фронт. Так появилось движение "Крестных мам".



На первом этапе войны во Франции набрала популярность переписка.

Среди "Крестных мам" были женщины разного возраста. От девочек подростков до женщин за 60 лет. Соответственно у каждой из них были свои цели.

Пожилая женщина или там маленькая девочка действительно хотели поддержать солдат на фронте. Потому что девочка писала, как она учится в школе, солдат читал, потому что ему интересно, и он хоть как-то отвлекается от того, что происходит там на фронте вокруг него. Пожилая женщина пишет ему как мама – она поддерживает. Но были женщины средних лет, которые либо искали себе мужчин, либо хотели заработать на секс-услугах,

– рассказал редактор исторического портала WAS.

Сострадание и патриотизм французских женщин легкого поведения сформировал тренд специфического волонтерства.

Куртизанки тоже участвовали в так называемом движении "крестных мам солдат". В случае "ночных бабочек" это означало, что когда он приезжал в увольнение, то мог пользоваться их услугами бесплатно.

Болезни

Только за первые месяцы военных действий, до января 1915 года немецкие медики подсчитали, что на фронт не попал целый армейский корпус – около 30 тысяч солдат были поражены сифилисом и гонореей. Банально – не были боеспособными. В течение первых трех месяцев только в Берлине более тысячи солдат в воинских госпиталях лечились от венерических болезней.

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Особенно страдали от "грязных связей" союзники из-за Океана – американцы и канадцы. По статистике почти каждый четвертый канадец, прибывший сражаться во Францию, был заражен болезнью, подцепленной в постели. Американцам вообще сексуальные связи табуировали – никаких средств контрацепции, кроме наставления родного командования у солдат не было.



За первые месяцы военных действий примерно 30 тысяч солдат были поражены сифилисом и гонореей

Этот акцент на высоконравственном образе американского солдата, который не пользуется услугами проституток, изменили после первых месяцев во Франции. В частности была введена "химическая профилактика". Надо было самостоятельно подать заявление, что ты имел связь с женщиной, и пройти обязательную медицинскую процедуру. За уклонение – наказание – от штрафов до лишения господдержки родных ветерана-повесы.

Среди союзнических войск, побывавших в Париже во время Первой мировой, 20% заразились венерическими болезнями. Это почти полмиллиона человек. Французская армия зафиксировала во время войны более миллиона случаев гонореи и сифилиса,

– писал Питер Энглунд в книге "Первая мировая война в 211 эпизодах".

За венерическими болезнями пытались скрыться от передовой. Обойти публичное осуждение в трусости, но и чтобы медкомиссия не пропустила на войну, пытались, воспользовавшись услугами больной женщины. И в момент обострения на фронте в тылу случалось, что больная проститутка могла заработать больше, чем здоровая. Правда, каждый из таких разоблаченных случаев подпадал под криминал.

Смотрите полное видео программы "Конфликты":