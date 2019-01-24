23:26
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, сегодня
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Секс-скандал: в Шотландии задержали пропагандиста Кремля и экс-премьера Салмонда

      60 Читати новину українською
      Алекс Салмонд
      Алекс Салмонд / Фото из открытых источников

      В Шотландии полиция задержала бывшего первого министра страны и по совместительству ведущего пропагандистского телеканала Russia Today Алекса Салмонда. Мужчину обвиняют в сексуальных домогательствах, попытке изнасилования и сексуальном насилии.

      Известно, что Салмонд находится под следствием после того, как две женщины несколько лет назад обвинили его в сексуальных домогательствах, передает BBC.

      Читайте также: "Пропагандистка была в ярости": Геращенко прокомментировала инцидент с росСМИ в ПАСЕ

      Мы можем подтвердить, что 64-летний мужчина арестован, доклад направлен в прокуратуру,
      – заявили в шотландской полиции.

      Добавим, что Салмонда в суде обвинили в 2 попытках изнасилования, 9 эпизодах сексуального насилия, 2 нападениях непристойного характера и в нарушении общественного порядка.

      Сам Салмонд своей вины не признает ни по одному из пунктов.

      На арест бывшего первого министра Шотландии отреагировала его русский коллега, прокремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Twitter.

      Про Алекса Салмонда известно, что он возглавлял правительство Шотландии с 2007 по 2014 год, был лидером Шотландской национальной партии. Он также ведет политическое шоу на российском телеканале Russia Today.

      Теги: Новости политики Скандал Великобритания Российская пропаганда Секс-скандал
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      сегодня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 19
      Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле
      сегодня , 22:31 Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле
      122
      Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      сегодня , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      Артем Овдієнко 866
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      сегодня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 1600
      Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      сегодня , 21:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 141
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Какое будущее Россия готовит для Беларуси
       21 января , 00:00
      "Заговор иностранных государств": Эрдоган призывает турков менять евро и доллары на лиры
       27 мая 2018 , 18:04
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук