Секс-скандал: в Шотландии задержали пропагандиста Кремля и экс-премьера Салмонда

В Шотландии полиция задержала бывшего первого министра страны и по совместительству ведущего пропагандистского телеканала Russia Today Алекса Салмонда. Мужчину обвиняют в сексуальных домогательствах, попытке изнасилования и сексуальном насилии.

Известно, что Салмонд находится под следствием после того, как две женщины несколько лет назад обвинили его в сексуальных домогательствах, передает BBC.

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Мы можем подтвердить, что 64-летний мужчина арестован, доклад направлен в прокуратуру,

– заявили в шотландской полиции.

Добавим, что Салмонда в суде обвинили в 2 попытках изнасилования, 9 эпизодах сексуального насилия, 2 нападениях непристойного характера и в нарушении общественного порядка.

Сам Салмонд своей вины не признает ни по одному из пунктов.

На арест бывшего первого министра Шотландии отреагировала его русский коллега, прокремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Twitter.

!!!!!!!!!!!! Ведущий политического шоу на нашем канале, бывший глава Шотландии Алекс Салмонд только что АРЕСТОВАН !!!!!!!!!!!! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 24 января 2019 г.

Про Алекса Салмонда известно, что он возглавлял правительство Шотландии с 2007 по 2014 год, был лидером Шотландской национальной партии. Он также ведет политическое шоу на российском телеканале Russia Today.