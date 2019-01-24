Секс-скандал: у Шотландії затримали пропагандиста Кремля і екс-прем’єра Салмонда

У Шотландії поліція затримала колишнього першого міністра країни та за сумісництвом ведучого пропагандистського телеканалу Russia Today Алекса Салмонда. Чоловіка звинувачують у сексуальних домаганнях, спробах згвалтування та у сексуальному насильстві.

Відомо, що Салмонд перебуває під слідством після того, як дві жінки декілька років тому звинуватили його у сексуальних домаганнях, передає BBC.

Читайте також: "Пропагандистка була в люті": Геращенко прокоментувала інцидент із росЗМІ у ПАРЄ

Ми можемо підтвердити, що 64-річний чоловік арештований, доповідь направлена в прокуратуру,

– заявили в шотландській поліції.

Додамо, що Салмонда у суді звинуватили у 2 спробах згвалтування, 9 епізодах сексуального насильства, 2 нападах непристойного характеру та у порушенні громадського порядку.

Сам Салмонд своєї провини не визнає за жодним із пунктів.

На арешт колишнього першого міністра Шотландії відреагувала його російська колега, прокремлівська пропагандистка Маргарита Симонян у своєму Twitter.

!!!!!!!!!!!! Ведущий политического шоу на нашем канале, бывший глава Шотландии Алекс Салмонд только что АРЕСТОВАН !!!!!!!!!!!! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 24 января 2019 г.

Про Алекса Салмонда відомо, що він очолював уряд Шотландії з 2007 по 2014 рік, був лідером Шотландської національної партії. Він також веде політичне шоу на російському телеканалі Russia Today.