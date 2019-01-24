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      Секс-скандал: у Шотландії затримали пропагандиста Кремля і екс-прем’єра Салмонда

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      Алекс Салмонд
      Алекс Салмонд / Фото з відкритих джерел

      У Шотландії поліція затримала колишнього першого міністра країни та за сумісництвом ведучого пропагандистського телеканалу Russia Today Алекса Салмонда. Чоловіка звинувачують у сексуальних домаганнях, спробах згвалтування та у сексуальному насильстві.

      Відомо, що Салмонд перебуває під слідством після того, як дві жінки декілька років тому звинуватили його у сексуальних домаганнях, передає BBC.

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      Ми можемо підтвердити, що 64-річний чоловік арештований, доповідь направлена в прокуратуру,
      – заявили в шотландській поліції.

      Додамо, що Салмонда у суді звинуватили у 2 спробах згвалтування, 9 епізодах сексуального насильства, 2 нападах непристойного характеру та у порушенні громадського порядку.

      Сам Салмонд своєї провини не визнає за жодним із пунктів.

      На арешт колишнього першого міністра Шотландії відреагувала його російська колега, прокремлівська пропагандистка Маргарита Симонян у своєму Twitter.

      Про Алекса Салмонда відомо, що він очолював уряд Шотландії з 2007 по 2014 рік, був лідером Шотландської національної партії. Він також веде політичне шоу на російському телеканалі Russia Today.

      Теги: Новини політики Великобританія Скандал Секс-скандал Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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