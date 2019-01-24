Секс-скандал: у Шотландії затримали пропагандиста Кремля і екс-прем’єра Салмонда
У Шотландії поліція затримала колишнього першого міністра країни та за сумісництвом ведучого пропагандистського телеканалу Russia Today Алекса Салмонда. Чоловіка звинувачують у сексуальних домаганнях, спробах згвалтування та у сексуальному насильстві.
Відомо, що Салмонд перебуває під слідством після того, як дві жінки декілька років тому звинуватили його у сексуальних домаганнях, передає BBC.
Читайте також: "Пропагандистка була в люті": Геращенко прокоментувала інцидент із росЗМІ у ПАРЄ
Ми можемо підтвердити, що 64-річний чоловік арештований, доповідь направлена в прокуратуру,
– заявили в шотландській поліції.
Додамо, що Салмонда у суді звинуватили у 2 спробах згвалтування, 9 епізодах сексуального насильства, 2 нападах непристойного характеру та у порушенні громадського порядку.
Сам Салмонд своєї провини не визнає за жодним із пунктів.
На арешт колишнього першого міністра Шотландії відреагувала його російська колега, прокремлівська пропагандистка Маргарита Симонян у своєму Twitter.
Про Алекса Салмонда відомо, що він очолював уряд Шотландії з 2007 по 2014 рік, був лідером Шотландської національної партії. Він також веде політичне шоу на російському телеканалі Russia Today.