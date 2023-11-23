В жилах стынет кровь от того факта, что мужчина четыре дня провел в доме с телами убитых. После этого он решил добровольно сдаться полиции.

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В живых остался сын Юлии

Сама Юлия родилась в селе Сигнал Винницкой области. Она – единственная дочь. Соседи в селе рассказывают, что семья благополучна и что ее родители работают. Людмила и Василий – родители Юлии – очень любили свою дочь, а также помогали ей с внуками. Так, дедушка играл со старшим внуком Даней футбол.



Юлия родилась в селе Сигнал Винницкой области / Фото из фейсбука Юлии Трончук

Даня – сын Юлии от первого брака, остался в живых. Сама Юлия в 2018 году вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал на 13 лет старше ее Сергей Трончук. Обратим внимание, что отношения у них были хорошими, а сама Юлия казалась счастливой.

В родном селе женщины о Сергее ничего не знают, ведь он не здешний. Известно, что он жил и работал в Казатине Винницкой области. Мужчина был шеф-поваром ресторана "Кристалл" в местном комплексе отдыха. Кроме того, он работал в кафе "Хуторок" и "Сити-парк". Эти заведения он открывал вместе с их хозяйками.

По имеющейся информации, в молодости в Казатине Трончук арендовал помещение. Там он организовывал дискотеки, был барменом и готовил коктейли. Трончука многие знали в городе, а дискотеки были популярны среди местной молодежи.

Учился и работал в России

Заметим, что в 2018 году мужчина участвовал в проекте "13 шефов" в Виннице. В нем в своем мастерстве соревнуются повара из разных заведений. Трончук рассказывал, что с детства мечтал работать на кухне. Что он на постоянной основе помогал бабушке готовить.



Сергей Трончук принимал участие в проекте "13 шефов" / Фото из фейсбука "13 шефов"

После окончания школы вместе с семьей – мамой и отчимом – Сергей перебрался в Москву. Там он учился на повара, а шефом стал в 22 года. Известно, что работал он в элитных заведениях российской столицы. Он учился у таких гуру как Ален Дюкас (известный повар из Франции), а также Андрей Махов (повар из России).

Обратим внимание, что он очень пафосно высказывался о своей работе. По словам Трончука, хороший шеф – психолог, немного духовник, который может дать правильный совет вовремя.

Интересно, что из Москвы он сбежал. Муж вернулся в Казатин. В городе он женился и имеет двоих детей от этого брака: мальчика и девочку. Он работал в местных заведениях. Позже же расстался и перебрался в Польшу, но уже с новой избранницей – Юлей.

Злоупотреблял алкоголем, сидел без работы и одалживал деньги на игры

Сергей сначала в Польше работал в ресторане. В общем, дела у него шли неплохо, а сама семья жила вблизи Познани в двухэтажном доме. Впрочем, он потом уволился, начал злоупотреблять алкоголем, брал кредиты на азартные игры. В результате – залез в долги.

Тем временем Юлия родила ему двух дочерей – Маричку и Дашу. Младшей Машеньке было всего 1,5 года, а Дарусе – 4,5 года. Женщина занималась ими.



Юлия родила Сергею двух дочерей / Фото из фейсбука Юлии Трончук

Трончук рассказал следователям из Польши, что в семье загорались ссоры. Причиной была его попойка и безработица. И что 13 ноября – в тот жуткий вечер – супруги снова поссорились. И Юлия пошла спать наверх с дочками.

В комнату с родными ночью вошел пьяный Сергей. Он сначала задушил свою жену Юлию. Тогда же проснулась одна из дочерей, которую он решил убить. То же сделал и со второй. Чудом выжил 11-летний Даня, который в ту ночь спал в другой комнате и ничего не слышал.

Утром мужчина запретил малышу наведываться в комнату мамы. Он сказал, что она с сестричками заболели, что у них коронавирус. И именно поэтому комнату сначала необходимо обработать.

Сергей Трончук четыре дня жил в доме с телами троих родных. 18 ноября он пошел в торговый центр, где подошел к охраннику. Ему он сообщил, что убил близких. Мужчину задержали, ведь охранники вызвали полицию.

42-летний мужчина объяснил, почему не убил Даню. Мол, не его сын. По данным следователей, на допросах он вел себя спокойно. В то же время он расплакался, когда его спросили, сожалеет ли о содеянном.

Известно, что Сергея Трончука арестовали на три месяца. Ему грозит пожизненное заключение. В Польшу отправились мама погибшей со своей сестрой. Им необходимо забрать Даню, а также разобраться с вопросом переправки тел Юлии, Машеньки и Дашеньки, чтобы их похоронить в Украине.