Журналиста Павла Шеремета еще задолго до смерти предупреждали, что его хотят ликвидировать белорусские спецслужбы. Кроме того, во время общения с ним напомнили о таинственном исчезновении политиков в Беларуси. Но, судя по всему, журналист к этой информации серьезно не отнесся. Почему – читайте дальше.

Источник: ТСН

Об этом в комментарии ресурсу рассказал бывший белорусский силовик Игорь Макар. Именно он в январе 2021 года опубликовал аудиозапись, на которой руководство белорусского силового блока обсуждает планы по физическому устранению Павла Шеремета.

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Шеремету сообщали о его вероятной ликвидации: детали

По словам Макара, общался с журналистом Олег Алкаев. Его фамилия также фигурирует в записях разговоров белорусских силовиков по устранению Шеремета. Писателя и бывшего начальника СИЗО Алкаева среди прочих хотели убить.

Олег мне говорил, что сообщал Шеремету, что его хотят ликвидировать белорусские спецслужбы, и он его предупредил. Также напомнил, что они в свое время вместе выпустили книгу "Расстрелянная команда" (о расстрелах заключенных) и ставили вопрос о пропавших политиках. На что ему Павел сказал, что будет внимательным,

– отметил Макар.

По его словам, если бы Шеремета предупредила Россия о том, что на него готовят покушение, то журналист об этом бы сообщил. Но, судя по всему, он эту информацию не знал. Макар уточнил, что Шеремету сообщали о риске физической ликвидации. Однако информацией о подготовке убийства журналист не обладал.

"У меня есть прямые доказательства того, что после снятия с должности председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева была именно работа по ликвидации Павла Шеремета. Ее никто не отменял. Также не отменяли команду по устранению Олега Алкаева", – убеждает бывший белорусский силовик.

Кроме того, у него есть подтверждение, что в конце 2015 года поднимали и собирали всю информацию о Шеремете:

где живет,

куда он передвигается,

обо всех его поездках.

И то, что Павел Шеремет поехал в Украину является ничем иным, как спецслужбам упростить задачу, так как ликвидация человека в стране, где есть вооруженный конфликт, есть какие-то группы лиц, имеющие отношение к каким-то группировкам и оружию, это развязывает руки, и работать заказчику гораздо проще,

– сказал Макар.

Макар рассказал, что на него начали давить, когда он взялся за эту тему.

"Почему? Потому что, если это будет доказано, а я уверен, что это будет доказано, это будет государственный терроризм со стороны Лукашенко. И это сильно ударит по нынешнему режиму, и по самому Александру Григорьевичу Лукашенко", – подытожил Макар.

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Фигурантов дела задержали только через 3 года – в декабре 2019-го. Но говорится лишь о вероятных исполнителях – Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугар . Те же все обвинения отвергают.

и . Те же все обвинения отвергают. После публикации пленок дело приняло еще больший резонанс. В частности, защита обвиняемых отметила, что новая информация все меняет.

Зато в МВД Украины отметили, что нет оснований для освобождения подозреваемых. Ведь в обвинительном акте указано, что на их действия повлияли другие неустановленные лица.

Сам Макар уже дал показания в Киеве. Подробнее читайте здесь.

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Кто такой Игорь Макар: краткая биография: