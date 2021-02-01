Шеремета предупреждали о вероятной ликвидации: почему журналист это не принял во внимание
Журналиста Павла Шеремета еще задолго до смерти предупреждали, что его хотят ликвидировать белорусские спецслужбы. Кроме того, во время общения с ним напомнили о таинственном исчезновении политиков в Беларуси. Но, судя по всему, журналист к этой информации серьезно не отнесся. Почему – читайте дальше.
Источник: ТСН
Об этом в комментарии ресурсу рассказал бывший белорусский силовик Игорь Макар. Именно он в январе 2021 года опубликовал аудиозапись, на которой руководство белорусского силового блока обсуждает планы по физическому устранению Павла Шеремета.
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Шеремету сообщали о его вероятной ликвидации: детали
По словам Макара, общался с журналистом Олег Алкаев. Его фамилия также фигурирует в записях разговоров белорусских силовиков по устранению Шеремета. Писателя и бывшего начальника СИЗО Алкаева среди прочих хотели убить.
Олег мне говорил, что сообщал Шеремету, что его хотят ликвидировать белорусские спецслужбы, и он его предупредил. Также напомнил, что они в свое время вместе выпустили книгу "Расстрелянная команда" (о расстрелах заключенных) и ставили вопрос о пропавших политиках. На что ему Павел сказал, что будет внимательным,
– отметил Макар.
По его словам, если бы Шеремета предупредила Россия о том, что на него готовят покушение, то журналист об этом бы сообщил. Но, судя по всему, он эту информацию не знал. Макар уточнил, что Шеремету сообщали о риске физической ликвидации. Однако информацией о подготовке убийства журналист не обладал.
"У меня есть прямые доказательства того, что после снятия с должности председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева была именно работа по ликвидации Павла Шеремета. Ее никто не отменял. Также не отменяли команду по устранению Олега Алкаева", – убеждает бывший белорусский силовик.
Кроме того, у него есть подтверждение, что в конце 2015 года поднимали и собирали всю информацию о Шеремете:
- где живет,
- куда он передвигается,
- обо всех его поездках.
И то, что Павел Шеремет поехал в Украину является ничем иным, как спецслужбам упростить задачу, так как ликвидация человека в стране, где есть вооруженный конфликт, есть какие-то группы лиц, имеющие отношение к каким-то группировкам и оружию, это развязывает руки, и работать заказчику гораздо проще,
– сказал Макар.
Макар рассказал, что на него начали давить, когда он взялся за эту тему.
"Почему? Потому что, если это будет доказано, а я уверен, что это будет доказано, это будет государственный терроризм со стороны Лукашенко. И это сильно ударит по нынешнему режиму, и по самому Александру Григорьевичу Лукашенко", – подытожил Макар.
Главное об убийстве Павла Шеремета и белорусский след.
- Авто Шеремета взорвали 20 июля 2016 года.
- Фигурантов дела задержали только через 3 года – в декабре 2019-го. Но говорится лишь о вероятных исполнителях – Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугар. Те же все обвинения отвергают.
- После публикации пленок дело приняло еще больший резонанс. В частности, защита обвиняемых отметила, что новая информация все меняет.
- Зато в МВД Украины отметили, что нет оснований для освобождения подозреваемых. Ведь в обвинительном акте указано, что на их действия повлияли другие неустановленные лица.
- Сам Макар уже дал показания в Киеве. Подробнее читайте здесь.
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Кто такой Игорь Макар: краткая биография:
- Родился в Гродно в 1977 году.
- После службы в армии, в 1997-м, поступил на службу в Гродненский ОМОН.
- С 1998 года начал работать в антитеррористическом подразделении МВД "Алмаз". Стал командиром боевой группы.
- Окончил Академию физического воспитания и спорта, дальше поступил в Институт правоведения.
- Когда оставил службу, возглавил охрану бывшего экс-кандидата в президенты Александра Козулина.
- С 2006 года находится в политической эмиграции.
- В 2011 году сестра Ольга Макар с сыном попросила политического убежища в Великобритании из-за преследования со стороны милиции и угроз жизни ее и ребенка.
- Игорь Макар сотрудничает с движением By_Pol, которое помогает белорусским силовикам, что отказались выполнять преступные приказы.
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