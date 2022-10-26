Европа настроена положительно

Это означает, что у Украины есть основания надеяться на поступательную и системную политику в нашу поддержку. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Как он отметил, особенно важно то, что это озвучивается именно представительными европейскими странами, ведь мы интегрируемся в Союз, в котором расположены континентально. И цепи поставок товаров или цепи интеграции в энергетические системы, о которых, в том числе и говорил Шольц, прежде всего происходит с теми странами, с которыми мы граничим географически и имеем физические границы.

Именно поэтому, когда Германия говорит о том, что они готовы видеть Украину частью рынка товаров, частью рынка рабочей силы, частью энергетического рынка Европейского Союза, это хороший знак для Украины. И, конечно же, мы надеемся, что речь идет о сотрудничестве именно на паритетных условиях равного члена с соответствующими равными возможностями и доступами как к финансированию, так и к технологиям.

Какие отрасли следует развивать Украине

Вигиринский подчеркнул, что кроме очевидных отраслей, о которых говорил Шольц и на которых обычно акцентируют внимание в контексте Украины, наше государство может предложить и расширенный перечень.

По его словам, Украина имеет важную географически логистическую миссию, поэтому портовая инфраструктура обязательно будет работать в нашу пользу. Также можно говорить и об авиахабах, которые будут соединять Украину со странами, например, Ближнего Востока.

Кроме того, стоит говорить и о металлургии, хотя сейчас эта сфера и экспорт металлургической продукции находится в стагнации. Политолог подчеркнул, что это вопрос, на котором завязано немало украинских рабочих. Поэтому важно работать над поставкой продукции, восстановлением заводов и предприятий по новейшим технологиям, которые не будут облагаться ввозными пошлинами, связанными с углеродным следом.

Также Украина должна выдвигать предложения. Например, если мы являемся страной с большим аграрным потенциалом, в том числе и в части переработки, то нам просто необходима собственная химическая промышленность. Для этого нужно наращивать добычу газа и иметь компании, которые будут интенсивно добывать природные ресурсы не только на экспорт их как сырья, но и на переработку внутри страны, чтобы обеспечивать потребности собственного агропромышленного комплекса.

Развитие ВПК – приоритет для Украины

Политолог добавил, что ранее украинский премьер-министр на одной из европейских встреч отмечал, что Украина имеет перспективу в военно-промышленном комплексе. Ведь он действительно чрезвычайно важен для страны, которая хочет быть гарантом своей безопасности. А именно так звучат приоритеты Украины – чтобы в случае угрозы, атаки или нападения, мы имели возможность в первую очередь самостоятельно его отразить.

Для нас военно-промышленный комплекс является одним из приоритетов на несколько десятилетий,

– констатировал Вигиринский.

Он добавил, что во время войны территория Украины является фактически полигоном для испытаний различных видов вооружения и их применения, в том числе и новейших вооружений, производимых и украинским ВПК. Следовательно, можно говорить о том, что некоторые ракетные установки, производство которых блокировалось в довоенный период, продемонстрировали свою эффективность. В частности, речь идет о такой системе как "Гром".

Впрочем, ее производство в достаточных количествах требует как минимум формирования возможности ведения собственной политики относительно системы ракетных вооружений средней и большой дальности. А эти возможности были ограничены в прошлом.

Впереди много работы

Подводя итог, Вигиринский подчеркнул, что уже есть оптимистическое настроение диалога. В то же время, надо понимать, что Украине придется отстаивать свои позиции. К примеру, еще в довоенный период Украина неоднократно обсуждала с Еврокомиссией в вопросе древесины, то есть не только экспорта, но и организации производства на нашей территории. Подобных диалогов нас ждет еще очень много.

Работа значительная, она действительно нуждается в лучших условиях не только в вопросах проектирования городов или архитектуры по восстановлению тех или иных населенных пунктов, но и в планировании стратегической картины послевоенной экономики Украины,

– подчеркнул политолог.

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